Герои «Джаны–Джера»: на добрую память

Судьба случайно закинула меня в село Джаны-Джер, что в Сокулукском районе Чуйской области. Раньше я слышала разве что о зоне для заключенных, расположенной в тех местах. А ведь когда-то этот населенный пункт переживал славные времена. Об истории становления и развития совхоза-миллионера «Джаны-Джер» ИА «24.kg» вспоминает вместе с учителем истории, старожилом Ольгой Шакловой.

Они были первыми

Основали совхоз первые поселенцы в 1931 году в опаленной солнцем, дикой степи. Уже к концу мая из-за жары и частых суховеев там выгорала даже трава. «Здесь абсолютно ничего не было, сплошной песок да пустынное растение перекати-поле. Когда начинались песчаные бури, песок был везде. Хрустело на зубах, саднило в глазах. Универсальным средством для лечения была хина, которую раздавала медсестра Леночка, - рассказывает Ольга Васильевна. - Среди поселенцев не было ни одного добровольца, их привозили в товарных вагонах до станции «Пишпек», а дальше везли обозом, бричками. Здесь они рыли норы в песке и там жили. Питались водившимися в изобилии ящерицами и черепахами».

«Мама моя Мария Крицкая очень редко рассказывала о своей семье, помню, в школе нас однажды назвали «кулацким отродьем». Это я теперь, изучая историю, знаю: положено какому-то селу выслать столько-то семей – выслали. Раскулачивали не тех, кого нужно, а тех, кого можно. Маму с шестью сестрами, братом и бабушкой выселили из Северного Казахстана, тогдашнего Семипалатинска. Ей тогда было 12 лет, но и у подростков здесь была работа: сажали саженцы, носили рабочим воду, обед в поле. Бабушка прожила недолго, умерла от голода», - вспоминает наша собеседница.

Семеро смелых

«Позже 16-летних девчонок, в том числе и маму, набрали в производственную бригаду и стали учить пахать землю. А в 1940-м организовали курсы трактористок. Семь простых девушек: Мария Крицкая, Матрена Остроух, Олимпиада Щавлева, Аграфена Елизарова, Софья Понтюхова, Анна Гончаренко, Матрена Колмогорова заменили мужчин, ушедших на фронт. «Семеро смелых» - так по названию любимого в те годы фильма прозвали девушек, - добавляет Ольга Васильевна. – Они, и правда, во всех начинаниях были смелыми, передовыми, находчивыми. Хоть порой им было очень трудно, но задания бригадиров старались выполнять. Если вдруг трактор заглохнет, то девушки закрывались и прямо в нем ночевали, пока не приедет бензозаправщик. Шакалов боялись».

Фронтовая любовь

«Был у мамы молодой человек, которого проводила на фронт, ждала, но в семье стало трудно, и старший брат посоветовал устраивать свою жизнь. Тогда с Украинского фронта в Джаны-Джер эвакуировали большую группу тяжелораненных. Им выдавали нехитрую посуду (ложку, кружку, чашку), какой-то матрас. Так мама и познакомилась с нашим отцом, трижды раненным фронтовиком. Ее жених потом тоже вернулся с фронта и всю жизнь, до самой смерти, помогал нашей семье», - продолжает рассказ учитель.

На фронт из Джаны-Джера ушло 283 человека, а вернулись живыми 111… К сожалению, до 70-летия Великой Победы не дожил ни один из ветеранов. Но огонек памяти о Великой войне, которую не просто пережили, а героически выстояли даже в тылу, Ольга Васильевна поддерживает в своих учениках. Действует в джаны-джерской школе и Музей боевой и трудовой славы.

Пахарь-чемпион

Трудились в совхозе на славу. Известным на всю страну был механизатор Александр Егорович Ваккер, пахарь – чемпион Союза и стран СЭВ (Совета Экономической Взаимопомощи), обладатель ордена Трудового Красного Знамени. Приехал он в эти края из Омской области, имея семь лет механизаторского стажа. Получил старенький «ДТ-54» и стал работать. «Его трактор работал как часы, дневные задания обычно перевыполнял, а качество было самым высоким, и скоро о нем заговорили как о передовом механизаторе. Бывало, отмерит себе прямо в поле участок, поставит сам себе условия, как на соревнованиях, опустит плуг – и вперед! А потом придирчиво все проверит, учтет все ошибки и промахи, запишет в блокнотик. На него равнялись механизаторы не только совхоза, но и всей республики», - писали о нем в свое время в газетах.

Читайте по теме Беслан – Джаны-Джер: связаны подвигом

«Мама рассказывала, как молодежь собиралась по вечерам, но не о любви говорила, а хвалилась, кто сколько гектаров вспахал, сколько соломы затюковал, какую скирду затарил», - добавляет Ольга Шаклова.

Нелегкое первенство

На первых порах в совхозе выращивали кенаф и коноплю, волокно было исходным сырьем для веревок и мешковины. В 1953-м Джаны-Джер занял первое место по лубяным культурам не только в Киргизии, но и по всему Советскому Союзу.

«…В залитом солнцем Киргизстане

Совхоз, не всем известный ране,

Степной красавец «Джанги-Джер».

Ответ совхоза лубяного:

- К соревнованью все готово!» - писал в стихотворении «Джанги-джерцам» известный поэт Демьян Бедный, хоть и не был никогда здесь.

При этом мало кто знает, что на местном лубзаводе в годы войны работали особенные заключенные - женщины, «без вины виноватые», «враги народа», которых высылали сюда в годы репрессий.

В архиве школьного музея хранится отрывок из воспоминаний одной из заключенных – Тамары Петкевич, дочери «врага народа»: «Работали на полях. Был и завод. В большом крытом сарае стояли три машины — декартикаторы, являвшие собой систему металлических валов, вращающихся навстречу друг другу. Тростник-конопля вправлялся в них и проминался ими. Затем в виде волокна поступал на решетку с крупными зубьями — трясилку, которая стряхивала с него отходы от стеблей — костру. Приемщица снимала с машины уже ворохи воздушного, кудрявого волокна.

Наказанием этого вида работы были миллиарды мельчайших иголочек, образующихся при разбивке конопли. Иголочки забивались в поры тела, искалывали всего тебя постоянно. Ни вытряхнуть из одежды, ни выветрить их никоим образом не удавалось. Выход был один: выносить эту муку днем и ночью, во сне и бодрствуя.

Самой трудной операцией из всех работ на заводе считалась «задача» волокна в машину. «Задавать» тростник — значило рассыпать его в ряд по параметру валов и запустить в них. Машины тарахтели, громыхали, все помещение завода застилала мгла из пыли и иголок. Случалось, грохот вдруг перекрывал нечеловеческий крик. Изнуренная двенадцатичасовой работой, «задавальщица» не успевала выдернуть попавшую в петлю запутавшегося тростника руку; бывало, и обе руки вовлекались в прижатые друг к другу вращающиеся стальные валы. Остановить машину не успевали. Помочь — тоже. Человек оставался без рук. Истекал кровью.

Читайте по теме Превращая степь в оазис

Был и еще один вид каторжных работ, увечащих и так изнуренную нещадным солнцем человеческую «оболочку». Он назывался «мокрой трепкой». Кенаф в огромном количестве закладывали в искусственные водоемы. Месяц или два он там вымачивался. На поверхности водоема образовывался толстый беловатый слой шевелящихся червей. В водоем был проложен бревенчатый помост, на который клали вынутый из воды кенаф и били по нему деревянной ступой. Таким размолотым кенаф разделывался в белое блестящее волокно, напоминавшее шелковые нити. Попадавший на «мокрую трепку» ходил весь в ранах. Истощенные тела людей были изъязвлены вонючей водой и червями. Гнилостный запах водоема и толща белых червей были гибельными не только для ног, рук, но и для психики работающих».

Работали в совхозе и птицефабрика, и молочнотоварные фермы, и обувная фабрика «Чолпон» союзного масштаба. Наверное, многие до сих пор помнят эти сандалии.

Постепенно люди обустраивались: возвели школу, детский сад, ясли, больницу. Разбили сад, появились богатые виноградники, по периметру посадили тополя, карагачи, джиду для влаго- и ветрозадержания. Поливочный Ат-Башинский канал вырыли вручную немцы, которых в годы войны выслали с Поволжья в Среднюю Азию. Столько труда, каждодневного пота, добра и терпения вложили настоящие трудяги в развитие совхоза! Благодаря этим людям и природа, и жизнь в округе изменились кардинально. Помнят ли об этом наши современники? Надо, чтобы помнили…

Скудное детство

Помнит Ольга Васильевна и свое детство. «Дом под камышовой крышей, две комнатки и сенцы, как раньше называли коридор. Полы земляные. Первое время мы с сестрой даже дрались за то, кто будет мазать пол, чтобы он был гладеньким, коровьим навозом. Если ведешь плинтус по свежевыбеленной стене и напакостишь, мама наказывала. Со временем стали стелить домотканые половики. Мама понемногу шила. Но раньше этого нельзя было делать, даже устраивали обыск, за найденный кусок материи наказывали. Но ее мечта о профессии швеи все-таки осуществилась. В 1962 году она устроилась в швейную мастерскую, где проработала больше десяти лет. Закончила трудовую биографию мама за швейной машинкой в ателье.

А отец охранял местный сад, вот там у нас было раздолье! Ребенком накоплю спичечных коробков, наловлю лягушат, построю бордюров – забава. Как уходил отец со смены, выпускала всех по лужам. В саду иногда сажали кормовую или сахарную свеклу, из которой немцы на костре варили замечательный мед. Ребятне разрешали соскабливать патоку с казана. Детство наше было скудным, мы ходили с сестрой к соседям, которые лучше нас жили, двор мести. За это нам давали шкурки сала. Мама ругала, плакала, видно, ей было обидно за нас. Отец трезвым был молчалив, а пьяным превращался в дебошира, ему везде мерещились фашисты, «сволочи», «гады». С фронта он привез с собой трофей – губную немецкую гармошку. Когда был пьяным, сам мог в нее играть, в другое же время, не дай бог, до нее дотронуться. Обязательно по шее получишь.

Помню, как в школу все соседки пошли в семь лет, а мне не было семи, но я тоже собираюсь, сумку взяла, букет цветов. Уселись по три человека: парт не хватало. Через три дня отправили за родителями. Оказалось, маленьких не брали. Как же я ревела! А на следующий год отец тащил меня в школу волоком. По колено пыль, грязь, у меня сопли, слезы, соседи хохочут. А я сказала: выгнали год назад, не пойду! После четвертого класса работали на полях, платили нам по взрослым расценкам…»

Читайте по теме Захир Крымсултанов: Все останется людям

Первые школьные воспоминания не отбили желания стать учителем, напротив, вот уже ровно полвека Ольга Васильевна отдает все свои знания детям.

С надеждой в будущее

«Сегодня от былой славы совхоза, к сожалению, ничего не осталось. В этом виноват, наверное, распад Союза, - размышляет Ольга Васильевна. - В 1991-м началось разгосударствление. Все стало частным. Трактора, сеялки, комбайны - все «прихватизировали». А потом началась миграция. Когда первые немцы уезжали, их проклинали, обзывали предателями, плевали вслед, поэтому люди зачастую уезжали, не афишируя. С кем-то из них мы до сих пор поддерживаем связь, переписываемся и ждем в гости».

Время бежит неумолимо. Уже и после этого прошли годы. Изменилось отношение и к тем событиям. Только вот к людям, которые обжили этот край, провели каналы и дороги, оросили и возделали поля, вырастили деревья, возвели населенные пункты, отношение должно остаться прежним, уважительным. Добрая им память!