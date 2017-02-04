Беслан – Джаны-Джер: связаны подвигом

Первого сентября в школах республики традиционно прозвенит первый звонок. Сотни мальчишек в новенькой форме и девчонок с белыми бантами и цветами придут и в Джаны-Джерскую среднюю школу-комплекс, что в Сокулукском районе Чуйской области. Ребята обязательно почтят память выпускника 1990 года, спецназовца Андрея Велько, который погиб в Беслане (Северная Осетия), спасая заложников от террористов.

Черные дни

Ужасная трагедия, напомним, произошла одиннадцать лет назад. Такое прошлое не забудешь и не похоронишь. Первого сентября 2004-го террористы захватили школу в городе Беслане. В заложники попали более 1,1 тысячи человек, которые пережили три дня ужаса, страха, потерь, надежд. Лишенные воды, возможности сходить в туалет и вынужденные пить мочу… В результате теракта погибли более 300 человек, в том числе около 200 детей. Не обошлось без потерь и среди сотрудников Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Ценой собственной жизни спасали заложников десять спецназовцев. В их числе был и уроженец Джаны-Джера Андрей Велько.

Династия военных

«Родился он в 1974 году. Назвали его именем деда-фронтовика, участника Великой Отечественной войны. Мама Андрюши проработала много лет заведующей детским садом, а папа был слесарем, токарем. Рос мальчишка смышленым, сообразительным, родители души в нем не чаяли. Пришел в школу шестилеткой. Маленький, худенький, бледненький - одни глазищи! – вспоминает учитель истории Джаны-Джерской средней школы-комплекса Ольга Васильевна Шаклова. - Ходил в музыкальную школу, играл на скрипке. И все ему пророчили профессию музыканта. А он все время уверял, что будет военным. Но мы не удивлялись, потому что это была династия военных – дед, дядя.

Каким был Андрей в школе? Общительный, любознательный, любил гуманитарные науки, увлекался спортом. И в классе его очень любили. По отношению к старшим всегда был вежлив и тактичен. У меня даже сохранилась его характеристика от классного руководителя при выпуске в 1990-м. Школу он закончил в 16 лет, а в военное училище принимали только с семнадцати. Пришлось ему год дома сидеть, чтобы потом поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Позже и родители его переехали в Рязань, чтобы быть поближе к сыну».

Удивительно, но учителя сохранили сочинение Андрея Велько, написанное им в седьмом классе. В своей творческой работе «И помнит мир спасенный» он пишет о подвигах советских людей во время Великой Отечественной войны, о любви к Родине и готовности встать на ее защиту. Неудивительно, что целеустремленному парнишке удалось осуществить свою мечту и стать военным.

Училище Андрей Велько окончил в 1995-м. Служил в войсках в должности командира разведывательного взвода 76-й воздушно-десантной дивизии. В 1998-м пришел на службу в «Вымпел» ЦСН ФСБ. Неоднократно выезжал в Чечню для участия в спецоперациях. За проявленные мужество и отвагу награжден медалью Суворова и дважды - медалью «За отвагу». Посмертно удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Мы не забудем!

«Первого сентября 2004 года случилось страшное. Ученики пришли с цветами в школу и ни за что пострадали. О событиях в Беслане мы узнали по телевизору. Услышали и фамилии погибших спецназовцев. Сразу промелькнула мысль, что речь о нашем Велько. Оказалось, правда», - с грустью продолжает Ольга Васильевна.

Один из сослуживцев на своей страничке писал, что 3 сентября 2004 года при проведении операции Андрей Велько в составе передовой группы выдвинулся к помещению столовой школы, в котором находилось около 250 заложников. Первым ворвался в дверной проем здания и вступил в бой с бандитами. Сдерживал ожесточенный натиск террористов, дав возможность боевой группе проникнуть в помещение и приступить к эвакуации людей. Внезапно появился один из бандитов и открыл огонь по сотрудникам группы и заложникам. Андрей Велько, мгновенно оценив обстановку и осознавая реальную угрозу для жизни своих сослуживцев и детей, вступил в огневой контакт с террористом и уничтожил его, получив при этом смертельное ранение.

«Его дочери Маше тогда было годика 3-4, а мальчонка, его назвали Георгием, родился в феврале - уже без папы (беременная супруга осталась вдовой – прим. ИА «24.kg»). Насколько мне известно, сослуживцы называли Андрея «Вилли» - за доброжелательность, готовность прийти на помощь. Принципиальный, честный, он умел дружить и дорожил дружбой. Но когда надо было высказать свое мнение, авторитетов для него не существовало. Вилли импонировал многим. Спокоен, выдержан, критичен, исполнителен. В минуты отдыха мог пошутить и расслабиться, - рассказывает Ольга Шаклова.

Позже мы получили письмо из ФСБ с просьбой увековечить память Андрея, возможно, дать имя школе. Когда мы с группой учителей выступали перед коренными жителями, то были уверены, что все поддержат идею. А ведь мы проиграли, оказались в меньшинстве. Нам сказали, мол, имя не впишется в нашу печать. Но ведь другие же называют школы чьими-то именами, и все в печать умещается! Или, допустим, почему можно переименовать улицу известного героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова в никому не известного Бухабаева?!

Как-то на встрече с выпускниками кто-то предложил сделать клумбу и назвать ее именем Андрея Велько. Не поверите, из района три раза приезжали и спрашивали: где эта клумба? До того это было парадоксально! И тогда мы сделали цветник, пересчитали разновидности деревьев (их оказалось 17) и назвали небольшой школьный сквер именем Андрея Велько. Свидетельствует об этом небольшая табличка, которую мы ежегодно обновляем».

Из воспоминаний сестры Андрея Татьяны:

«…Много было запланировано дел. Он хотел окончить педагогический институт, стать психологом. По выслуге лет выйти на пенсию. Смерть в его планы не входила».

«Помнить больно, а забыть нельзя»

О судьбе Велько Ольга Васильевна всегда рассказывает своим ученикам. Школьники пишут творческие работы, участвуют в спортивных турнирах, посвященных его памяти. Вместе с педагогом ребята оформили большой альбом «Война и судьбы», где рассказывают об односельчанах, которыми нужно гордиться.

В фойе школы организован и ухожен стенд с вырезками из биографии бойца - майора Велько. Есть и ребята-экскурсоводы, которые рассказывают о нем, о его наградах и читают стихотворение «Когда стреляют по детству». Оно было напечатано в те дни в детской газете «Ай-Данек».

«…Сердце вдруг разорваться готово,

Когда пулей стреляют по детству.

Первоклассник чем тот виноватый?

Первый раз он пришел тогда в школу,

Сердцу хочется жить – все прекрасно!

Он не знает еще злую долю…

Предвкушая звонок самый первый,

Он стоит, улыбается маме…

Вдруг машины и люди в военном

Всех присутствующих в плен сразу взяли.

…Расстреляли детей террористы…

Нет страшней и ужасней теракта!

Как опасна жизнь наша стала…

Пусть же в школах звенят звонки вечно

В память погибшим детям Беслана!»

«Не знаю, почему судьба Андрюши не дает мне покоя. Наверное, тут уместно только такое выражение: «Помнить больно, а забыть нельзя». Совсем недавно душа опять заболела: меня нашел парень, представился Данияром и поинтересовался историей Андрея. Говорит, повел ребенка в первый класс и сентиментально задумался о бесланских событиях, о подвиге соотечественника. Мы сходили с ним в наш скверик, он взял оттуда земли, чтобы отвезти на Николо-Архангельское кладбище, где похоронен Велько с сослуживцами.

Зов сердца

«О случившемся в Беслане я услышал в 2004 году, когда был на соревнованиях - на международных иссык-кульских спортивных играх. Прошло много времени, и в прошлом году я отводил своего сына в школу. Взял выходной. Пришел домой, а по телевизору показывают передачу о той трагедии, - рассказал ИА «24.kg» 34-летний Данияр (фамилию по его просьбе не указываем). – Говорили, что бойцам приходилось выбирать лучший вариант из худших. Они просто не видели другого выхода, кроме как пожертвовать собой. Когда у человека минимизирован инстинкт самосохранения, он отдает себе отчет: еще шаг, и его убьют… Это, наверное, и есть героизм. На меня все это произвело очень сильное впечатление.

Начал читать о нашем соотечественнике Андрее Велько, просто собирать для себя информацию. Искал тех, кто его еще помнит. Друзья пригласили в этом году нас с супругой на парад Победы в Москву. И 2 мая мы с супругой Каныкей были на Николо-Архангельском кладбище. Был приятно удивлен тем, что администрация помогла найти могилу нашего соотечественника. Мы отвезли землю из родной школы Андрея и небольшую войлочную юрту. Мне просто хотелось это сделать. Не больше и не меньше».

Фото предоставлено Данияром

Из письма родителей:

«…Нам очень больно, что не стало нашего сына. Это невосполнимая утрата, которую нельзя забыть и заглушить. Это кощунственно: сына нет, а родители живы. Единственное утешение – внуки. Младший сын Георгий знает отца только по фотографиям. Нам остается только радоваться их успехам и огорчаться неудачам…»

«Родители Андрея приезжали на могилу 9 мая. Видели земельку и юрту, поняли, что там был кто-то из кыргызстанцев. Звонили в село, благодарили за память. И опять у меня душа заболела. Вместе с ребятами-кружковцами мы написали обращение нашему главе и спикеру районного кенеша с просьбой назвать Центр творческого развития именем Андрея Велько. Я даже готова сама оплатить вывеску. В конце августа должна состояться сессия и будет рассматриваться этот вопрос. Возможно, в этот раз нас поддержат», - надеется Ольга Васильевна.