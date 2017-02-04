Захир Крымсултанов: Все останется людям

В Кыргызстане все чаще слышны разговоры о возрождении промышленности и создании сильной экономики. Важную роль в этом должен сыграть человек труда. С распадом Союза в стране разграбили и разрушили заводы, практически перестали что-либо производить. Зато стало модно торговать иностранной продукцией. Многие на этом финансово поднялись. Но были и те, кто не поддался системе и продолжал созидать. Один из них – сегодняшний собеседник ИА «24.kg» Захир Крымсултанов – строитель с многолетним стажем.

Большая перестройка

- Захир Султанович, расскажите о первых годах своей карьеры.

- Строительство заинтересовало меня еще в детстве. Родился в Кызыл-Кие. Окончив школу, некоторое время работал подсобником. После службы в рядах советской армии поступил во Фрунзенский политехнический институт. Окончив его в 1982 году, прошел все ступени профессии: плотник, мастер, прораб, старший прораб, главный инженер, начальник строительно-монтажного управления.

В начале 1980-х участвовал в возведении ткацкой фабрики имени 8 Марта, чулочно-носочной фабрики, пристройки к хирургическим корпусам Республиканской клинической больницы и первой горбольницы в парке Фучика, станции переливания крови, протезно-ортопедического завода, Центрального почтамта, здания «Кыяла». Обстраивал трикотажную фабрику на площади Ала-Тоо. Строил школу №38 в «Аламедине-1», детские сады, ряд объектов жилья и соцкультбыта.

Конечно, я не один участвовал в строительстве города. В этом огромная заслуга первого секретаря ЦК Компартии Киргизии Турдакуна Усубалиева. По его инициативе и под его руководством шел подъем строительной отрасли в столице и регионах.

Большой вклад в это дело внесли Аскар Молдобаев, Жаныбек Абдырахманов, Насриддин Исанов, Александр Кузнецов, Садыкбек Аблесов, Ян Фишер, Сулейман Мафлинов, Константин Лофинк, Мелис Байбулатов, Дмитрий Барбар, Медис Казакбаев, Эмиль Ибраимов… Заслуженных, достойных строителей много. Не в обиду, если кого-то не указал. Хочу отметить и поставщиков конструкций для строительства: Николая Пака, Владимира Попова, Дамира Лисовского и Владимира Полишева.

В годы перестройки в Киргизии была принята программа «Жилье-92». Планировалось, чтобы к 1992 году каждая семья была обеспечена крышей над головой. В мае 1988 года по инициативе городских властей открыт строительно-монтажный кооператив. Я возглавил его и стал получать заказы от государства. Переключился на возведение индивидуальных и многоэтажных домов в жилмассивах и микрорайонах. Занимаюсь этим по сей день.

- Как восприняли распад СССР?

- Появилось много трудностей, причем во всех отраслях. Но мы сильно их не ощущали. Работа все равно была, поступали заказы. Чтобы не было проблем со стройматериалами, построили собственный кирпичный завод.

- Не все в ту пору удержались на плаву…

- Дело мастера боится! Наш кооператив работает уже 28-й год. За это время построили около 100 тысяч квадратных метров жилья. А может, и больше.

Взлеты и падения

- В советское время была бюрократия?

- А как же! Она и сейчас есть. Раньше партия всем руководила. А сегодня сталкиваемся с отсутствием грамотных специалистов во всех областях.

- Когда работалось лучше: тогда или сейчас?

- Трудно сказать, зависит от заказов. Были и проблемные годы, и хорошие времена. Несколько лет продолжался строительный бум, а в последние полгода – застой. Виной всему кризис, скачки курса доллара. Люди в долевом строительстве участвуют не так активно, как раньше.

Профессия наша сегодня востребована. У нас в кооперативе есть строители, стаж которых составляет и 30, и 50 лет. Идет приток молодых кадров. Правда, они не всегда хорошо подготовлены. Некоторых приходится доучивать. Образование – это не все. Важна практика.

- В союзные годы было принято следить за архитектурным обликом столицы?

- Конечно. Если были нарушения, налагались финансовые санкции. В случае некачественной работы заставляли переделывать работу.

- А сегодня вы, как опытный строитель, как этот облик оцените?

- Сохранить его не удалось. Наверное, это связано с безответственностью, вседозволенностью и безнаказанностью чиновников.

На мой взгляд, сегодня в Бишкеке не хватает больниц, школ и детсадов. А вот жилья переизбыток. Новые квартиры стоят пустые. Из-за кризиса нет сбыта.

- Строения в Бишкеке растут, как грибы после дождя. Некоторые утверждают, что они возводятся с нарушениями. Это так?

- Этого прокомментировать не могу. Есть специальные службы, призванные следить за соблюдением строительных норм. Свои объекты возводим по советским стандартам, предусматривая сейсмоустойчивость и все необходимые параметры.

- Хорошо ли работают надзорные органы?

- Есть анекдот в тему. На улице к постовому подходит человек и говорит: «Товарищ милиционер, тут беспорядок. Разберитесь, пожалуйста». На что тот отвечает: «Я сюда поставлен следить за порядком. Беспорядок меня не касается».

Привычка созидать

- Каким вы видите себя через 10-15 лет?

- Хочется больше порядка в государстве и строительной отрасли. А еще – исполнения хотя бы какого-то процента предвыборных обещаний партий, которые попали в Жогорку Кенеш. И, конечно, стабильности. Возможности для занятия бизнесом в Кыргызстане есть. Главное, чтобы нам не мешали. Ведь если захотят, могут найти тысячу причин. В лихие 1990-е я с этим сталкивался.

Мой девиз: «Работать, работать и еще раз работать». Строительство – мое призвание. Есть поговорка: родился чеченцем, умер строителем.

Дважды был депутатом городского кенеша: в советское время и на рубеже веков. Больше не хочу. Получил жизненный опыт. Буду работать на благо людей здесь, на производстве. Так больше пользы.

Хочу рассказать притчу, которую услышал от матушки. В одном восточном государстве жил богатый падишах. Он был на редкость добр и благодеятелен. Его народ жил прекрасно. Падишах прожил большую достойную жизнь и оказался на смертном одре в окружении родственников. Прощаясь, он сказал: «Будете меня хоронить, несите на кладбище с распростертыми руками». Это было нарушением мусульманских традиций. Задумались сородичи, почему он дал такой наказ, обратились к мудрецу, а тот ответил: «Падишах хотел показать, что ничего не берет с собой, уходит с пустыми руками». Не знаю, сколько отпущено мне богом. Уйду и я, но все, что сделал, останется людям.