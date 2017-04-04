11:05
+20
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Криминал

Во время пьяной ссоры женщина убила своего сожителя

Убийством закончилось распитие спиртных напитков в селе Ленинском Аламудунского района. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, преступление совершено еще 18 марта. Примерно в 18.30 в дежурную часть ОВД поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц села трупа неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа при осмотре выявила колото-резаные раны в области грудной клетки. Личность убитого установили сразу. Им оказался местный житель.

По подозрению в совершении преступления задержана сожительница убитого, 46-летняя женщина.
По данным следствия, подозреваемая вместе со своим гражданским мужем распивали спиртные напитки. В результате возникшей ссоры она нанесла мужчине ножевые ранения. Мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Подозреваемая арестована.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/48670/
просмотров: 1048
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане подозреваемый в убийстве скрывался три года, его задержали
Подозреваемый в убийстве приемных родителей заключен на два месяца под стражу
Два убийства раскрыли в Бишкеке
В Джалал-Абаде умер бизнесмен, на которого было совершено покушение. Задержаны подозреваемые
Драка учащихся со смертельным исходом. Подозреваемого водворили в ИВС
Найден убийца ветерана ВОВ. Через 22 года
В Бишкеке сын убил мать
В Джалал-Абадской области найдено тело убитой женщины
В Иссык-Кульской области женщина убила гражданского мужа
Задержан подозреваемый в убийстве осужденного за убийство депутата Баямана Эркинбаева
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!