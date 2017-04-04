Во время пьяной ссоры женщина убила своего сожителя

Убийством закончилось распитие спиртных напитков в селе Ленинском Аламудунского района. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, преступление совершено еще 18 марта. Примерно в 18.30 в дежурную часть ОВД поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц села трупа неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа при осмотре выявила колото-резаные раны в области грудной клетки. Личность убитого установили сразу. Им оказался местный житель.

По подозрению в совершении преступления задержана сожительница убитого, 46-летняя женщина.

По данным следствия, подозреваемая вместе со своим гражданским мужем распивали спиртные напитки. В результате возникшей ссоры она нанесла мужчине ножевые ранения. Мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Подозреваемая арестована.