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Криминал

В Джалал-Абаде умер бизнесмен, на которого было совершено покушение. Задержаны подозреваемые

В Джалал-Абаде умер бизнесмен, на которого ранее было совершено покушение. Задержан подозреваемый в преступлении. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

По ее данным, 18 января 2017 года в Джалал-Абаде в 17.00 в милицию поступило сообщение о том, что на улице Индустриальной окровавленного водителя автомашины «Тойота» увезла скорая помощь. Внутри машины были обнаружены гильзы от пуль неизвестного травматического пистолета.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 28/97 (покушение на убийство) УК КР.

Установлено, что потерпевшим оказался житель Джалал-Абада Абдусатар Азизов, 1954 года рождения, владелец кафе «Тадж-Махал». Как сообщается, от полученных травм, не приходя в сознание, он умер через 4 дня.  

По подозрению в совершении преступления задержаны 24-летний житель города Майлуу-Суу Д.А., ранее несудимый, безработный, и 23-летний Р.Н., житель Сузакского района. У них были обнаружены пистолет, из которого был произведен выстрел, и 4 патрона. Задержанные дали признательные показания, оба водворены в ИВС, говорится в сообщении.  

Как сообщается, задержанные долгое время вели слежку за бизнесменом, и 18 января, когда Абдусатар Азизов выезжал из дома, подозреваемые, перегородив своей машиной путь его автомобилю, два раза выстрелили в него.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/43655/
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