В России у уборщицы-кыргызстанки украли почти 6 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге ограбили уборщицу супермаркета «Магнит», отобрав у нее 5,8 миллиона рублей и автомобиль Skoda стоимостью 1 миллион рублей. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в полицию обратилась 52-летняя уроженка Кыргызстана, которая работает уборщицей в супермаркете «Магнит». Женщина обвиняет в краже сожителя, с которым она поругалась накануне.

Похититель, который является безработным уроженцем Таджикистана, имеет две судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотиков.

Позднее женщина забрала заявление, поскольку помирилась с сожителем, а он вернул деньги и автомобиль.