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Криминал

Пограничники вымогали у иностранки в аэропорту «Манас» $300

В отношении сотрудников управления пограничного контроля и контрольно-пропускного пункта «Манас-аэропорт», вымогавших у иностранки $300, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Кыргызстана.

Как отмечается, Военная прокуратура при проверке работы данного КПП выявила и другие нарушения. В частности, пограничники незаконно пропустили через государственную границу несовершеннолетних детей без согласия их отца на выезд за пределы республики.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 304 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/43570/
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