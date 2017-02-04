Стамбульский убийца планировал теракт на главной площади города

Стамбульский убийца Абдулгадир Машарипов рассказал, что выбрал клуб «Рейна» случайным образом. Изначально он планировал устроить нападение на центральной площади Таксим, сообщила ВВС.

Как отмечается, преступник изменил цель атаки из-за усиленной охраны на площади.

«Я пришел на площадь Таксим в новогоднюю ночь, но охрана была усиленной. Невозможно было устроить там атаку. Мне дали инструкции найти новую цель в этом районе. Клуб «Рейна» подходил для атаки, так как там не было усиленной охраны», – рассказал он на допросе.

Теракт в стамбульском клубе «Рейна» произошел в новогоднюю ночь. Его жертвами стали 39 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики ИГИЛ.