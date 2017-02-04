03:34
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
Криминал

Стамбульский убийца планировал теракт на главной площади города

Стамбульский убийца Абдулгадир Машарипов рассказал, что выбрал клуб «Рейна» случайным образом. Изначально он планировал устроить нападение на центральной площади Таксим, сообщила ВВС.

Как отмечается, преступник изменил цель атаки из-за усиленной охраны на площади.

«Я пришел на площадь Таксим в новогоднюю ночь, но охрана была усиленной. Невозможно было устроить там атаку. Мне дали инструкции найти новую цель в этом районе. Клуб «Рейна» подходил для атаки, так как там не было усиленной охраны», – рассказал он на допросе.

Теракт в стамбульском клубе «Рейна» произошел в новогоднюю ночь. Его жертвами стали 39 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики ИГИЛ.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/43518/
просмотров: 71
Версия для печати
Материалы по теме
Финансиста террористов задержали в Кыргызстане
Канал поставки поддельных денег для террористов пресечен в Кыргызстане
В Турции задержали подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле
Боевики ИГ заживо сожгли двух турецких военных
Рамзан Кадыров возглавил спецоперацию в Грозном и следил за поиском боевиков с помощью дрона
Теракт на юге Турции: два человека погибли, 16 ранены
Аккаунт пользователя Twitter, угрожающего президенту убийством, заблокировали
В Санкт-Петербурге за подготовку к терактам задержали граждан Кыргызстана и Узбекистана
В Бишкеке задержали члена международной террористической организации
Спецслужбы Кыргызстана ликвидировали члена международной террористической организации (осторожно: фото!)
Популярные новости
Финансиста террористов задержали в&nbsp;Кыргызстане Финансиста террористов задержали в Кыргызстане
Выясняются причины побега преступника из зала суда в городе Ош Выясняются причины побега преступника из зала суда в городе Ош
Обвиняемую в мошенничестве кыргызстанку выслали на родину из Москвы Обвиняемую в мошенничестве кыргызстанку выслали на родину из Москвы
Кыргызстанца, пытавшегося примкнуть к ИГИЛ, задержали в России Кыргызстанца, пытавшегося примкнуть к ИГИЛ, задержали в России
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе