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Криминал

На юге Кыргызстана в бюджетных учреждениях выявили нарушения на 21,2 миллиона сомов

Территориальным подразделением Счетной палаты Кыргызстана по Ошу, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям по результатам аудита за 2015 год выявлены финансовые нарушения на 21,2 миллиона сомов.

В Кара-Суйском районе в бюджетных учреждениях и айыльных округах, мэрии города выявили финансовые нарушения на 18,4 миллиона сомов. Из общей суммы подлежат восстановлению 18 миллионов сомов, из них вернули 17,2 миллиона.

Кроме того, выявлены резервы и потери бюджета на 3,1 миллиона сомов.

В бюджетных учреждениях и айыльных округах Кара-Кульджинского района выявили нарушения на 1,1 миллиона сомов. В ходе аудита восстановили 755 тысяч сомов. Также установлены резервы и потери бюджета на 155,7 тысячи сомов.

Аудит в Сузакском районе выявил финансовые нарушения на 1,7 миллиона сомов. Восстановлению подлежат 1,5 миллиона, из которых 1,3 миллиона вернули.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/43433/
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