«Умные» счетчики в Кыргызстане научились обманывать хозяев

Все больше кыргызстанцев жалуются на так называемые умные счетчики. Обращения начали массово поступать после получения счетов за декабрь, сумма в которых увеличилась в несколько раз.

Абоненты уверяют, что потреблять больше они не стали, а энергетики винят во всем зиму и проблемы с Интернетом.

Система дает сбой

Автоматизированную информационную систему контроля и учета электроэнергии начали внедрять в 2012 году. В настоящее время в республике установлено 169 тысяч счетчиков, в том числе в Бишкеке 117,4 тысячи. В Чуйской области в 2016-м установили 42,9 тысячи счетчиков, в Таласской — 6,9 тысячи.

Всего в Кыргызстане около 1,2 миллиона абонентов.

Жалобы на некорректную работу АИСКУЭ поступили из новостроек Бишкека. Жители рассказали энергетикам, что раньше платили за свет 1,5–2 тысячи сомов, теперь же придется отсчитать в два раза больше.

«Видимо, мошенники из «Северэлектро» «помудрили» через компьютер с умными счетчиками, добавляя лишние деньги к счету, и наслаждаются доходами», — считают абоненты.

Недовольны работой новых электросчетчиков и жители Токмака. По словам Натальи Барышниковой, Токмакский энергосбыт поменял им аппараты в первых числах января.

«В результате пришел счет за электричество почти в два раза больше, хотя потребление осталось то же. Такое ощущение, что счетчики крутятся быстрее, чем должны. И такая ситуация у всех трехфазников. Люди в шоке, не знаем, что делать», — сказала горожанка.

«В ноябре пришел счет на 2,7 тысячи сомов, в декабре — 3,4 тысячи, а в январе с новым счетчиком — 7,5 тысячи. Сегодня все пошли в энергосбыт, чтобы разобраться в ситуации. Электрики предложили заплатить в этом месяце, а в следующем понаблюдать. Как это так? Я и так экономлю, поскольку на одну зарплату живем. Дома прохладно», — возмутилась Наталья Барышникова.

Как работает «умный» счетчик

«Умные» счетчики хороши тем, что энергетики могут дистанционно следить за потреблением абонента. Если тот не оплатил счет, надобности ехать на место нет: питание отключается одним нажатием кнопки с пульта управления.

Пропадает необходимость содержать большой штат контролеров. Вся информация передается на сервер по каналам связи сотовых операторов SapatCom, Beeline, MegaCom. Именно из-за этого в системе и произошел сбой.

ОАО «Северэлектро»

Как пояснили в, в декабре 2016 года информацию с 10 процентов концентраторов (устройств сбора и передачи данных) не передали в связи с прекращением работы SapatCom. В результате абоненты получили счета, выставленные по среднему показателю. В январе их откорректировали в соответствии с реальными показаниями счетчиков АИСКУЭ.

По сравнению с ноябрьским потреблением в декабре абоненты использовали на 11 процентов больше электроэнергии. Рост потребления на 4,3 процента зафиксировали и в январе.

Кто разучился считать?

По словам первого заместителя председателя правления Национального энергохолдинга Нурлана Сыдыкова, кыргызстанцы получили большие счета из-за наступления холодов. Он считает, что АИСКУЭ работает корректно.

«С декабря начались жалобы на выставленные счета. В ноябре счет был 2 тысячи сомов, а в декабре — 11 тысяч. Это связано с тем, что летнее и зимнее потребление электричества разнится», — сказал Нурлан Сыдыков.

Проблемы есть. С каждым клиентом мы готовы обсудить и произвести перерасчет, если счет выставлен неправильно. Нурлан Сыдыков

Заведующий сектором распределения электроэнергии и теплоснабжения энергохолдинга Рустам Садыков добавил, что некорректные счета могли появиться, если по каким-то причинам не удалось снять показания. В этом случае расчет производится по средним показаниям прошлого месяца.

Но как могли неправильно снять показания, если система делает это автоматически и человеческий фактор исключен? Всему виной опять же SapatCom.

Как пояснил ИА «24.kg» начальник отдела информационных технологий «Северэлектро» Ринат Казатов, большинство неточностей возникло в новогодние праздники, когда сеть была перегружена. Не исключено, что именно в этот момент показания потерялись в сети и не попали на сервер. Больше распредкомпания с SapatCom не работает.

Энергетики не отказываются произвести перерасчет, но абоненту предстоит доказать, что фактическое потребление гораздо меньше, чем указано в квитанции.

Для этого ему придется явиться в Энергосбыт, представить последние счета и реальные показания.

Проблемой озаботились и депутаты Жогорку Кенеша. Их не устраивает, что распредкомпании закупают разные приборы учета. Якобы разношерстные счетчики и работают неправильно.

Не ровен час, чиновникам взбредет в голову менять счетчики на единый стандарт. Население хотели избавить от бюрократической волокиты, а в итоге создали еще больше проблем.