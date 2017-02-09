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Власть

Энергетики объяснили, почему «умные» счетчики некорректно считают потребление

Энергетики Кыргызстана объяснили, почему «умные» счетчики некорректно считают потребление электроэнергии. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя правления Национального энергохолдинга Нурлан Садыков.

  • Умные счетчики устанавливаются с 2012 года.

По словам Нурлана Садыкова, тогда возникали проблемы, хищения. ОАО «Северэлектро» получило кредит на покупку счетчиков и трансформаторов. Во многих районах Бишкека проблема решилась.

«С декабря начались жалобы на выставленные счета. В ноябре счет был 2 тысячи сомов, а в декабре 11 тысяч сомов. Это связано с тем, что летнее и зимнее потребление электричества разнится. Проблемы есть, с каждым клиентом мы готовы обсудить и произвести перерасчет, если счет выставлен неправильно», — сказал Нурлан Садыков.

Заведующий сектором распределения электроэнергии и теплоснабжения энергохолдинга Рустам Садыков добавил, что некорректные счета могли появиться, если по каким-то причинам не удалось снять показания. В этом случае расчет производится по средним показаниям прошлого месяца.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44836/
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