Энергетики объяснили, почему «умные» счетчики некорректно считают потребление

Энергетики Кыргызстана объяснили, почему «умные» счетчики некорректно считают потребление электроэнергии. Об этом сегодня на
По словам Нурлана Садыкова, тогда возникали проблемы, хищения.
«С декабря начались жалобы на выставленные счета. В ноябре счет был 2 тысячи сомов, а в декабре 11 тысяч сомов. Это связано с тем, что летнее и зимнее потребление электричества разнится. Проблемы есть, с каждым клиентом мы готовы обсудить и произвести перерасчет, если счет выставлен неправильно», — сказал Нурлан Садыков.
Заведующий сектором распределения электроэнергии и теплоснабжения энергохолдинга Рустам Садыков добавил, что некорректные счета могли появиться, если по