«Агент 024»: Токмакчане жалуются на новые электросчетчики

Абоненты в Токмаке жалуются на новые электросчетчики. Сообщение об этом ИА «24.kg» на WhatsApp прислали читатели.

По словам Натальи Барышниковой, Токмакский энергосбыт поменял им аппараты в первых числах января. «В результате пришел счет за электричество почти в два раза больше, хотя потребление осталось то же самое. Такое ощущение, что счетчики крутятся быстрее, чем должны. И такая ситуация у всех трехфазников, люди в шоке, не знаем, что делать», — сказала жительница.

«В ноябре пришел счет на 2,7 тысячи сомов, в декабре — 3,4 тысячи, а в январе с новым счетчиком — 7,5 тысячи. Сегодня все пошли в энергосбыт, чтобы разобраться в ситуации. Электрики нам предложили заплатить в этом месяце, а на следующем понаблюдать. Как это так? Я и так экономлю, поскольку на одну зарплату живем. Дома прохладно», — возмутилась Наталья Барышникова.