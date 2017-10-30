Выборы прошли. Закон надо менять

Президентские выборы прошли. Новый президент избран. Основные политические силы с определенными оговорками признали их результаты. При этом только ленивый не высказался критически в отношении того, как работает избирательная система.

Большинство участников этого процесса — кандидаты в президенты, гражданские активисты, политики и просто избиратели — отметили, что нынешняя система нуждается в серьезном реформировании.

Несмотря на то что подсчет голосов был в целом честным, сама агитация вызывает у общества сомнения в его справедливости. Тамерлан Ибраимов

Общественность ставит вопросы следующего характера: был ли выбор избирателей осознанным, не повлияли ли на него такие факторы, как подкуп, давление, запугивание и введение в заблуждение посредством неверной и искаженной информации.

Вышеперечисленные проблемы действительно серьезные. Рано или поздно придется заниматься принципиальной реформой избирательного законодательства.

Чем раньше, тем лучше

В Кыргызстане давно отмечена практика, когда законодательство начинают менять непосредственно перед выборами. Законодательство при этом всегда рискует быть плохо проработанным и дает определенное преимущество тем силам, которые в данный момент находятся у власти. А это уже закладывает сомнения в легитимности выборов. Такой порочной практике следует положить конец.

Нужно менять законодательство не перед выборами, а после них. Что это дает? Это позволяет, проанализировав выявленные проблемы без спешки, с глубокой проработкой каждого пункта, с привлечением всех заинтересованных сторон подойти к этому вопросу более ответственно.

Все политические силы заранее — по крайней мере, за несколько лет вперед — начнут готовиться к выборам, точно зная правила игры.

Что необходимо менять

Можно выделить несколько ключевых направлений, по которым система выборов подвергалась особо интенсивной критике:

— богатые кандидаты имеют изначальное преимущество перед небогатыми;

— административный ресурс дает существенное преимущество кандидату от власти;

— имеет место массовый подкуп избирателей;

— запугивание избирателей и принуждение их к голосованию только за определенного кандидата;

— граждане КР, временно проживающие за рубежом, в большинстве своем не имеют возможности проголосовать.

Очевидно, что все вышеперечисленные пункты достаточно сложны, чтобы быстро их поменять. Однако это необходимо делать.

Что касается вопроса голосования за рубежом, он достаточно сложен. Есть мировой опыт, который показывает, каким путем можно двигаться: голосование по почте или через Интернет либо создание за рубежом избирательных участков не только в посольствах и консульствах, но и во многих других местах. Все эти механизмы несут большие риски.

Голосование по почте и через Интернет может привести к нарушению принципа тайного голосования и массовому подкупу. Тамерлан Ибраимов

Никто ведь не знает, кто стоит за спиной избирателя, когда он голосует посредством компьютера. А если кто-то просто соберет большое число мигрантов, посадит их за компьютеры и за определенную плату принудит к голосованию за определенного кандидата?

Контроля здесь нет, равно как и нет соблюдения тайны голосования. Единственная преграда на пути такого рода махинаций — высокое самосознание граждан.

Организация большого количества избирательных участков в дипломатических представительствах технически сложна и требует согласия на это правительств зарубежных стран, что также сложно получить.

Как видно, голосование за рубежом достаточно проблематично, но это не значит, что этим не надо заниматься. Необходимо искать пути решения. Тамерлан Ибраимов

Что нам делать с олигархами?

Относительно проблем, связанных с ведением предвыборной кампании внутри страны: их решение в ближайшее время представляется более реальным. Их можно снять за счет внесения изменений в нормы, регламентирующие ведение агитационной кампании.

Например, зависимость успеха кандидатов от размера их кошельков ведет к прямой зависимости политики государства от олигархических кругов, причем не только кыргызстанских, но и зарубежных.

Что такое для Кыргызстана $40-50 миллионов? Это огромная сумма, которую мало кто позволит себе использовать на выборах. В то же время для крупных зарубежных олигархов или иностранных правительств $50 миллионов, в общем-то, небольшая сумма.

Задействовав ее на выборах в Кыргызстане, можно дать кому-то из кандидатов существенную фору и получить того, кто будет напрямую обязан иностранным финансовым кругам. А это достаточно большая потенциальная угроза национальным интересам страны. Кстати говоря, финансовые обязательства кандидатов перед внутренними олигархами также несут с собой массу рисков.

Необходимо выстраивать такую систему, когда кандидат чувствует свою ответственность перед избирателями и общественностью, а не перед олигархами, тем более иностранными.

Нормы нашего законодательства, которые сейчас определяют, как надо вести агитацию, пришли к нам из зарубежных стран и были основаны на их позитивном и негативном опыте. А там этот опыт складывался в течение нескольких десятилетий двадцатого века.

Мы живем в XXI веке, и сейчас в Кыргызстане есть возможность по-новому взглянуть на избирательное законодательство, внеся в него революционные изменения. Тамерлан Ибраимов

От чего пора отказаться

Сегодня охват СМИ является практически стопроцентным: телевидение и(или) Интернет есть практически везде и у всех. В чем основная цель агитационной кампании? В том, чтобы максимально донести информацию о кандидатах до избирателя.

В наше время это можно делать очень эффективно через электронные СМИ. Тогда зачем все эти баннеры, газетные полосы, концерты и шоу-программы, десятки тысяч оплачиваемых агитаторов, которые, по сути, легализуют подкуп избирателей? От всего этого можно и нужно отказаться.

Можно ограничиться поэтапными телевизионными дебатами и встречами кандидатов с избирателями на местах. И на этом все. Тамерлан Ибраимов

Причем финансирование телевизионных дебатов должно осуществлять государство, а встречи на местах можно организовывать на равных для всех кандидатов условиях. Это существенно снизит преимущество богатых или имеющих административный ресурс перед теми, у кого больших денег или власти нет.

Таким образом, используя возможности современных электронных СМИ, можно значительно снизить зависимость кандидатов от больших финансовых ресурсов и адмресурса. Кстати говоря, использование административного ресурса проявляется не только в содействии чиновников и бюджетников на местах.

Адмресурс проявляется и в том, как работает государственное (общественное) телевидение. Нужны четкие ограничительные нормы, не позволяющие одним кандидатам иметь преимущества перед другими.

Очевидно, что вопрос организации и трансляции дебатов должен быть тщательно проработан. Также тщательно должен быть проработан вопрос ограничений для других СМИ, не транслирующих дебаты. В этом случае преимущества олигархов, имеющих частные телеканалы, сведутся практически к нулю.

Это только часть возможных изменений, которые необходимо вносить в законодательство о выборах. Есть еще ряд принципиальных изменений, которые можно и нужно внести для улучшения избирательного процесса.

Как менять закон?

Вопрос о том, как будет идти процесс изменения законодательства, важен. Если он будет проходить кулуарно, с учетом интересов только «правящей» политической группы, такие реформы будут однобокими и вызовут большие сомнения у остальной части общества.

Для качественного и признаваемого всеми группами интересов процесса реформирования изменение законодательства должно пройти несколько этапов обсуждения. Причем такое обсуждение должно быть не только в законодательном органе, а и в независимых экспертных и широких общественных кругах. В этом случае степень доверия к закону будет выше, а его проработанность лучше.