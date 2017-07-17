Выборы-2017. Тяжеловесы против новичков

Президентские выборы в Кыргызстане – тема номер один у политизированных жителей страны. Чем больше растет список желающих побороться за главный политический пост, тем выше градус обсуждений.

ИА «24.kg» продолжает знакомить читателей с мнением известных экспертов. Сегодня на выборную тему рассуждает экс-спикер парламента, профессор Зайнидин Курманов.

Выборы-2017 – первые конкурентные выборы в истории страны, когда заранее не известен победитель. Зайнидин Курманов

Число кандидатов неуклонно растет и уже приближается к первой тридцатке. Почти все фамилии в этом списке хорошо знакомы большинству кыргызстанцев. Я бы разделил их на группы.

Разошлись по группам

Первую составляют действующие «политические тяжеловесы». Это лица, которые принимают решения. Их имена хорошо известны избирателям. Они пользуются значительной электоральной поддержкой. Имеют перед страной определенные заслуги – Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Бакыт Торобаев.

Вторую группу составляют не менее именитые политики, но уже «вышедшие в тираж» или выбитые сейчас по разным основаниям из конкурентной борьбы. Поэтому нет смысла перечислять их фамилии.

Третью группу представляют новые для кыргызской политики лица. Их появление связано с востребованием новых имен, жаждой перемен и усталостью от политиков старой формации, которые надоели определенной части электората, остающегося в своих предпочтениях консервативным и традиционным – Рита Карасартова, Таалатбек Масадыков, Камила Шаршекеева.

Все они – из третьей группы – имеют большое политическое будущее, если всерьез займутся политической деятельностью.

В свое время председатель облисполкома Кемеровской области казах Аман Тулеев принял участие в первых выборах президента Российской Федерации в 1991 году. Перед собой он поставил цель получить 6 процентов голосов. И сделал это. С тех пор Аман Тулеев губернатор области.

Иными словами, цель любых выборов – это не всегда прийти первым, а сделать задел на будущее.

Четвертую группу составляют лица, главным образом не известные в обществе. У них несколько задач: удовлетворить личные амбиции, растащить электорат реальных претендентов, создать видимость демократических выборов.

Такие кандидаты, точнее их множество, мешают избирателям сделать осознанный выбор. Ведь легче выбрать из пяти, чем из ста кандидатов.

Хотя в странах реальной демократии, где действительно трудно предсказать победителя, часто случаются сенсации. Самый свежий пример – это Дональд Трамп в США.

Теперь о политических тяжеловесах

Кандидат от партии СДПК Сооронбай Жээнбеков – самый великовозрастный, что на востоке является преимуществом, признанием зрелости и права стать «отцом нации». Ему 58 лет. Действующий премьер-министр на протяжении более полутора лет. Представитель влиятельного кара-кульджинского клана. Выпускник Кыргызского сельскохозяйственного института. Имеет идеальную биографию для советского времени – прошел путь от рядового специалиста до главы правительства.

За Сооронбаем Жээнбековым административный ресурс, который в КР еще не давал сбоев.

Его критикуют за отсутствие громких успехов на фронтах своей деятельности, непубличности и отсутствии харизмы, за якобы тесные связи с арабскими эмирами, что вроде бы беспокоит Россию в свете борьбы с международным терроризмом.

В качестве предвыборных обещаний выдвиженцем от СДПК заявляется программа «Таза коом».

Омурбек Бабанов имеет имидж одного из самых богатых людей в Кыргызстане. Ему 47 лет. Выпускник Российской сельхозакадемии. Трижды депутат парламента, первый вице-премьер, премьер. Проработал на этой должности около 9 месяцев. Имеет самую большую фракцию в ЖК после СДПК.

Омурбек Бабанов – уроженец самой маленькой в КР области, у которой нет шансов провести своего представителя в президенты. Вместе с тем амбициозен и нацелен на победу.

Умеет ставить цели и достигать их. Так было, по крайней мере, на парламентских выборах.

Критики в адрес Бабанова выше крыши, в том числе и за предвыборный популизм.

Баллотировался в качестве самовыдвиженца на общенародном курултае, не имеющего конституционного статуса.

Обещает ввести страну в первую десятку по «индексу процветания» (сейчас КР на 77 месте).

Темир Сариев – депутат трех созывов, министр финансов временного правительства КР, министр экономики, премьер-министр. Представитель Чуйской области. В политику пришел из бизнеса. Ему 54 года.

Темир Сариев имеет солидную оппозиционную биографию. Безусловно, авторитетный политик, с которым считаются все, даже противники. Умен, решителен и смел, способен на мужские поступки, что является важным качеством для бесхребетной кыргызской политики.

Умеет слушать и слышать. Оратор. Демонстрирует хорошую физическую форму. Борец. Готовил и лично сопровождал вступление КР в Таможенный союз и ЕАЭС - самый крупный международный экономический проект, реализованный за время независимости КР.

Экономист, которого часто приглашают выступить с докладами на авторитетных международных экономических форумах.

Недостатком считают отсутствие своей фракции в ЖК, но ситуация в случае победы, зная конформизм наших политиков, может резко измениться.

Выдвигает реально выполнимые обещания, что позволяет отнести его к лагерю реалистов и политических прагматиков.

Бакыт Торобаев – трижды депутат ЖК, глава МЧС, вице-спикер парламента и лидер фракции «Онугуу-Прогресс». Самый молодой кандидат из этой группы. Ему 44 года. Экономист. Амбициозен.

Бакыт Торобаев – представитель сильного джалал-абадского клана.

Он тоже обещает избирателям перемены в случае своей победы на выборах-2017.

Кандидаты Сариев и Торобаев идеальные партнеры для сотрудничества. Этот тандем стал бы безусловным фаворитом в предстоящей избирательной гонке.

У кого преимущество

Шансов стать президентом больше у тех, кто работал премьер-министром (эта работа во многом схожа с деятельностью президента).

Должность премьера дает кандидату статус общенационального лидера. Другие кандидаты могут иметь областной, районный и местный уровень. И такие претенденты не конкуренты и заведомые аутсайдеры.

Преимуществом обладают кандидаты, прошедшие все ступени исполнительной и законодательной власти, так как претенденты должны знать, как функционирует власть изнутри.

Например, в Англии премьер-министром, как правило, может стать только тот кандидат, который прошел ступень министра финансов (секретаря казначейства), то есть умеет считать деньги, планировать и распределять бюджет и обладать другим государственным опытом. К слову, эти ступени из представленных выше кандидатов прошел только Темир Сариев.

Избиратели и политики должны уметь делать осознанный выбор, а кандидаты серьезно готовиться к выборам. Потому что первым нужно по достоинству оценить потенциал тех, кто претендует на политическое лидерство в стране.