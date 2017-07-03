Кандидат от власти. Интрига сохраняется

Правительство Сооронбая Жээнбекова уйдет в отставку в августе. Должно уйти по закону. Однако сам премьер-министр не намерен добровольно писать заявление о сложении полномочий…

По плану аппарата президента Кыргызстана уже в начале сентября нужно сформировать новое правительство. В этом случае действующий кабинет министров должен уйти в отставку в августе. Поскольку по Конституции за 45 дней до выборов президента, которые намечены на 15 октября, правительство нельзя распускать.

Если этот сценарий будет реализован, то депутатам Жогорку Кенеша нужно не только готовиться к внеочередной сессии в августе, но уже прикидывать состав новой парламентской коалиции большинства.

Шансы занять вакантное место премьера в равной степени есть у мэра Бишкека Албека Ибраимова и руководителя аппарата президента Сапара Исакова.

Выйди вон!

Премьер-министру уже неоднократно намекали на необходимость написать заявление об уходе с должности. Но Сооронбай Жээнбеков пока не намерен исполнять пожелания доброжелателей.

Как сообщили в его предвыборном штабе, согласно Конституции, премьер может уйти в отпуск на время агитационной кампании. Но, похоже, Сооронбай Жээнбеков твердо намерен участвовать в выборах в двух ипостасях — как кандидат в президенты от СДПК и действующий глава правительства.

Как кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова уже публично поддержали президент страны Алмазбек Атамбаев, заместитель председателя партии Фарид Ниязов и известный всем советник главы государства на общественных началах Икрамжан Илмиянов.

Активно лоббируют премьера и его братья — депутат ЖК Асылбек Жээнбеков и посол Кыргызстана в Саудовской Аравии Жусупбек Шарипов.

Амбиций у братьев Жээнбековых не меньше, чем у братьев изгнанного из Кыргызстана экс-президента Курманбека Бакиева.

По местному телевидению и в местных газетах чуть ли не ежедневно рассказывают об огромном арабском вкладе в Кыргызстан: Саудовская Аравия выделила $30 миллионов на строительство 15 школ. Также арабские шейхи намерены профинансировать строительство больницы и логистического центра в международном аэропорту «Манас».

Активизировался в информационном поле и сам премьер-министр.

А в социальных сетях набирают популярность три слова, которые Жээнбеков произнес в адрес одного из мелких чиновников на заседании правительства: «Эй, чыкэшикке!» («Выйди вон!»).

Но окружение Алмазбека Атамбаева, похоже, ошибочно держит Сооронбая Жээнбекова за послушного и управляемого политика.

Местные эксперты считают, что после выборов, если они закончатся для кандидата от СДПК победой, поведение Жээнбекова-президента может резко измениться.

Эксперты не исключают, что знаменитое «Выйди вон!» может прозвучать в адрес не только тех, кто сегодня выступает против его кандидатуры, но и персон из ближайшего окружения Алмазбека Атамбаева.

Навстречу съезду СДПК!

СДПК готовится провести 15 июля свой съезд, на котором окончательно закрепят за Сооронбаем Жээнбековым статус кандидата в президенты. Ожидается, что съезд пройдет не столь мирно, как того хочет основатель партии Алмазбек Атамбаев.

На днях о своем возможном участии в выборах сообщил и другой социал-демократ — спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Чыныбай Турсунбеков и его команда активно готовятся к предстоящей кампании. За последние два месяца Турсунбеков собрал вокруг себя серьезную компанию из депутатов Жогорку Кенеша. Спикера сегодня поддерживают не только парламентарии от СДПК, но и представители других фракций.

Помимо организаторских способностей, спикер проявил и дипломатические навыки. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге провел результативную встречу с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Принял в Бишкеке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

А Валентина Матвиенко сегодня прилетает в Кыргызстан, где, очевидно, вновь встретится с Чыныбаем Турсунбековым.

Так что попавшие в опалу известные социал-демократы не собираются молча переживать генеральную линию партии и отсиживаться в стороне от выборной кампании.

Рядовые тоже в думе

На встрече с избирателями Таласской области один из депутатов от фракции СДПК признался, что они сами были в шоке, когда услышали новость о выдвижении на политсовете кандидатом в президенты Сооронбая Жээнбекова.

По его словам, некоторые члены партии называют это рейдерским захватом власти. Они считают, что старых партийцев отодвинули от руководства партией. По их мнению, молодые управленцы совершенно незаслуженно пытаются отправить на покой прошедших огонь и воду социал-демократов. Как выразился один из лидеров фракции СДПК: «Мы чувствуем себя загнанными в клетку».

Ситуация под контролем?

Во время государственного визита Алмазбека Атамбаева в Россию официальный Бишкек заверил официальную Москву в том, что действующая власть держит политическую обстановку в стране под контролем. Была отмечена работа силовых структур, особенно вклад в нормализацию обстановки со стороны ГКНБ.

Запланированная смена правительства и предстоящая выборная кампания, как надеются в «Белом доме», также пройдет в стабильной обстановке. Без нежданных политических потрясений и митингов.

Но не все политики разделяют эти надежды. Один из выдвинутых на днях кандидатов в президенты купил в преддверии выборов уже второй бронированный джип.

Зачем кандидату в президенты сразу два бронированных авто? Кого он боится? Или чего?

Оппозиционных и нейтральных по отношению к власти политиков настораживают и вести о том, что в ход уже пошел административный ресурс. Столичных бизнесменов, владеющих рекламными щитами, в мягкой форме попросили не сдавать рекламные площади неугодным кандидатам. В некоторых регионах бизнесменам начали намекать о необходимости финансовых пожертвований в избирательный фонд основного фаворита из кандидатов в президенты. Старые проверенные «методы борьбы»…