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Выборы

Всех волнует. Когда состоится инаугурация Сооронбая Жээнбекова?

Сооронбай Жээнбеков официально вступит в должность главы государства 1 декабря. Об этом ИА «24.kg» заявила член ЦИК Гульнара Джурабаева. 

По ее словам, согласно Конституции, действующий президент Алмазбек Атамбаев должен сложить с себя полномочия не позднее 1 декабря (он принял управление страной именно в этот день в 2011 году). 

В аппарате президента ИА «24.kg»  пояснили, что инаугурация может пройти и раньше. Сейчас определяют дату. Она будет окончательно утверждена после того, как ЦИК объявит официальные результаты голосования в течение 20 дней. 

По предварительным данным, кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков набрал 54,77 процента голосов избирателей. 

На втором месте Омурбек Бабанов с результатом 33,78 процента. Третье место у Адахана Мадумарова — 6,48 процента. За Темира Сариева проголосовали 2,56 процента избирателей. Замыкает пятерку лидеров новичок в большой политике - Таалатбек Масадыков. У него  0,63 процента голосов.

Остальные кандидаты не набрали и 0,5 процента голосов.
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