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Выборы

Выборы-2017. Разница между ручным и электронным подсчетом голосов незначительна

Разница между ручным и электронным подсчетом голосов незначительна. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

«После отправки предварительных данных с автоматически считывающих устройств (АСУ) все избирательные участки произвели ручной подсчет и составили протоколы. В настоящее время они доставляются в территориальные комиссии, где составляют сводные таблицы. После протоколы доставят в Центризбирком для подведения официальных итогов. По закону ЦИК должен объявить результаты в течение 20 дней», — пояснил он.

«Сейчас пока отсутствуют  данные с избирательных участков за рубежом, а также из девяти отдаленных, труднодоступных регионов Кыргызстана. Но численность избирателей там настолько минимальна, что на итоги это даже не повлияет», — отметил Абдыжапар Бекматов.

Согласно данным Центризбиркома, всего в республике зарегистрировано 3 миллиона 25 тысяч избирателей. Из них проголосовали 1 миллион 692, что составляет 55,93 процента.
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