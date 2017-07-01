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Выборы

Омурбек Бабанов: Голос каждого кыргызстанца должен быть услышан

Сегодня народный курултай, инициированный партией «Республика – Ата Журт», единогласно выдвинул на президентские выборы кандидатуру лидера этой политической организации, депутата парламента Омурбека Бабанова.

Курултай проходил в Большом зале Государственной филармонии и начался не с приветственных речей по обыкновению, а с театрализованного представления.

Делегаты съезда посчитали, что именно такой, как они его охарактеризовали в своих выступлениях, энергичный, молодой, харизматичный реформатор должен баллотироваться в главы государства.

А народная артистка Кыргызской Республики Зинаида Петренко назвала Омурбека Бабанова человеком, «у которого в душе птичка».

Поддержать народного избранника пришли такие тяжеловесы политического Олимпа, как Феликс Кулов, Апас Джумагулов, Марат Укушев. Они стоя приветствовали Бабанова, а аксакал Джумагулов, открывая съезд, сказал, что Омурбек Бабанов обладает всеми необходимыми качествами, чтобы сплотить народ Кыргызстана во имя построения нового, благополучного, процветающего государства. Этот посыл отражен и в резолюции курултая.

О своем доверии и поддержке говорили Бабанову и представители молодежного крыла. Они в один голос заявили, что именно у Бабанова большой авторитет среди избирателей и он достоин президентства. Вспомнили и о заслугах кандидата. А Бабанову действительно есть чем гордиться. Именно ему принадлежит идея отказаться от техосмотра автомобилей, что поставило еще один заслон на пути коррупции. И он же инициировал мораторий на охоту.

При Бабанове, и это, опять же, заявляли с трибуны молодые политики, они уверены, сохранится свобода слова, а журналисты не будут подвергаться гонениям и прессингу.

«Бабанов – наш президент!» - горячо вторил ораторам зал. Под занавес на сцену вышел сам «виновник торжества». Делегаты приветствовали его стоя.

«Наша цель адекватна, проста и амбициозна. Я иду не один, я иду с командой. Обречен тот политик, кто считает, что может работать без команды. Я верю в своих единомышленников», - сказал Омурбек Бабанов и поблагодарил присутствующих за такие хвалебные выступления в свой адрес.

Омурбек Бабанов отметил, что бизнесмены не должны видеть в государстве регулятора или соперника, а только партнера, и добавил, что если граждане Кыргызстана сочтут его достойным президентского кресла и делегируют ему мандат доверия 15 октября 2017 года сроком на шесть лет, он упростит налоговую систему, у него достаточно воли, чтобы побороть коррупцию, а объектом правоохранительной политики станет человек и его собственность. «А не поиск способов, как человека посадить и отобрать его бизнес. У нас должна быть эффективной и внешняя политика. Мы и дальше продолжим интегрироваться в рамках ЕАЭС, ШОС. А Россия – не просто наш стратегический партнер. Это дружественная нам страна», - сказал Омурбек Бабанов.

Лидер РАЖ поблагодарил президента Алмазбека Атамбаева за то, что он сдержал слово и впервые в истории суверенного Кыргызстана верховная власть перейдет мирным конституционным путем следующему всенародно избранному главе.

Я верю и надеюсь, что выборы пройдут честно, открыто и Алмазбек Атамбаев даст народу право выбрать своего президента

Омурбек Бабанов

Он пообещал в заключение, что если на следующие шесть лет он возглавит страну, то будет президентом для каждого гражданина, а голос каждого кыргызстанца будет услышан. Зал взорвался аплодисментами после завершения речи Омурбека Бабанова. Делегаты курултая еще раз выразили ему свою безоговорочную поддержку. А на сцену вышли две группы молодых парней. Они несли перед собой флаги республики и транспаранты с надписью «Бабанов – наш президент!».

Избирательный штаб претендента от РАЖ в президенты возглавит член одноименной парламентской фракции, депутат Талант Мамытов. В своем выступлении он отметил, что наступает горячая пора, но борьба должна быть честной и справедливой, а в победе своего кандидата он не сомневается.

Омурбек Бабанов, получив благословление соратников и земляков, еще раз подчеркнул, что, избирая президента, народ избирает принципы и путь, а его и его избирателей объединяет общая история, суверен и стремление построить лучшую страну.

«Я хочу, чтобы мой народ жил хорошо уже сейчас. Политики уходят, а поступки остаются. Наш путь – путь вперед!» - подчеркнул кандидат в президенты.
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