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Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Украинский конфликт. Путин готовит для переговоров «команду тяжеловесов»

Состав «команды тяжеловесов» президента России Владимира Путина, которая будет участвовать в переговорах с США по вопросу Украины, озвучил Bloomberg.

Согласно данным, в команду войдут как минимум три человека: помощник главы РФ Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Издание отмечает, что Кирилл Дмитриев может «сыграть ключевую роль в качестве неофициального канала связи с переговорщиками Трампа».

Ранее, в 2017 году, Кирилл Дмитриев уже был неофициальным представителем Владимира Путина в контактах с администрацией Дональда Трампа.

Позже к переговорному процессу также может присоединиться помощник лидера РФ Владимир Мединский, говорится в публикации.

Ранее глава США, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что первая встреча с российским президентом Владимиром Путиным, о которой они договорились в ходе телефонного разговора, состоится в Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/vybory/320064/
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