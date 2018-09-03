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Власть

Депутат предлагает отдать непригодные для выпаса пастбища в аренду

В парламенте предлагают отдать непригодные для выпаса скота пастбища в аренду. Поправки в Закон «О пастбищах» и Земельнй кодекс предлагает внести вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров. Об этом он рассказал 24.kg.

По его словам, в КР 9, 6 миллиона гектаров пастбищных земель, но 500 тысяч из них уже непригодны для выпаса. Поэтому нардеп предлагает на основе конкурса сдавать их в аренду фермерам сроком на пять лет. «На этих землях они смогут выращивать многолетние травы. У нас всего-то на весь Кыргызстан 7 процентов земель отданы под многолетние насаждения», — сказал Мирлан Бакиров.

Он добавил, что с кредитами на приобретение семян растений крестьянам может помочь «Айыл Банк». «Их надо выдавать под минимальные проценты и на длительный период. Если же фермер не справился с поставленной задачей, то у него надел земли изымают и срок возврата кредита не продлевают», — рассказал Мирлан Бакиров.
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