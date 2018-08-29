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Власть

Вице-спикер Жогорку Кенеша предложил проверить все убойные цеха в Кыргызстане

Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров предложил проверить все убойные цеха в Кыргызстане. Об этом он рассказал 24.kg.

По его словам, после того, как Кыргызстан вступил в ЕАЭС, ввели специальные стандарты на экспорт мяса, однако местные животноводы не могут реализовать свою продукцию. «Все из-за стихийных убойных цехов, где режут скот не по правилам, в антисанитарийных условиях, а мясо не проверяют на наличие паразитов. Его сдают в продажу, а потом товар тормозят на таможне. В итоге и производители, и наш бюджет несут коллосальные убытки», — считает Мирлан Бакиров.

Он предлагает проверить все цеха и принимать мясо для продажи только у тех, кто имеет специальные сертификаты.
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