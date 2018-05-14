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Власть

Назначен заместитель руководителя аппарата правительства

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Куванычбек Шадыбеков освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем руководителя аппарата правительства КР. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

из Интернета
Фото из Интернета. Куванычбек Шадыбеков
Родился Куванычбек Шадыбеков 14 июня 1967 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. Окончил в 1994 году КГНУ по специальности «правоведение». Кандидат юридических наук.

1995-1998 — начальник отдела Министерства юстиции КР;
1998-2001 — заместитель заведующего организационно-правовым отделом Конгресса местных сообществ;
2002-2004 — заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Кыргызстана;
2005-2007 — заместитель директора Агентства межмуниципального сотрудничества и развития;
2007-2008 — эксперт Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС).

В аппарате правительства с 2009 года. До назначения был завотделом государственного управления и кадровой работы аппарата правительства.
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