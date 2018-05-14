Назначен заместитель руководителя аппарата правительства

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Куванычбек Шадыбеков освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем руководителя аппарата правительства КР. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
1995-1998 — начальник отдела Министерства юстиции КР;
1998-2001 — заместитель заведующего организационно-правовым отделом Конгресса местных сообществ;
2002-2004 — заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Кыргызстана;
2005-2007 — заместитель директора Агентства межмуниципального сотрудничества и развития;
2007-2008 — эксперт Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС).
В аппарате правительства с 2009 года. До назначения был завотделом государственного управления и кадровой работы аппарата правительства.