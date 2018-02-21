За выпас домашних животных на скотомогильниках введут штраф в 5 тысяч сомов

За выпас на скотомогильниках введут штраф в 5 тысяч сомов. С таким предложением выступил депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев.

Нардеп Эльвира Сурабалдиева отметила, что для начала надо создавать людям условия, а потом штрафовать. «Где население возьмет деньги на выплату штрафов? Почему мы вешаем обязанности государства на население? Пять тысяч — неподъемная сумма для фермеров», — считает она.

Инициатор поправок Экмат Байбакпаев отметил, что фермеры будут думать об ответственности, если зайдут на территорию скотомогильника.

Кыргызстан ассоциируют с зараженным мясом, вводят запреты. Штраф позволит не заражать скот и не распространять зараженное мясо. Экмат Байбакпаев

По его словам, за укрытие скота, птицы и других животных от обязательных ветеринарных мероприятий предусмотрен штраф: для граждан — двадцать (2 тысячи сомов), а для должностных лиц — пятьдесят (5 тысяч сомов) расчетных показателей. За нарушение правил и требований идентификации и регистрации животных штраф для граждан составит пятьдесят (5 тысяч сомов), а должностных лиц — семьдесят пять (7,5 тысячи сомов) расчетных показателей.

За выпас скота на скотомогильниках придется заплатить пятьдесят расчетных показателей (5 тысяч сомов).