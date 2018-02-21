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Власть

В Евразийской комиссии новый представитель Кыргызстана

В Евразийской экономической комиссии назначен новый представитель Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По их данным, министром по энергетике и инфраструктуре стал Эмиль Кайкиев. 20 февраля он приступил к своим обязанностям. Новый министр представляет в ЕЭК Кыргызстан. На посту он сменил Адамкула Жунусова, который работал в комиссии министром по энергетике и инфраструктуре с момента вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

До назначения в ЕЭК Эмиль Кайкиев работал заместителем министра иностранных дел. Он освобожден от должности накануне.

Коллегия ЕЭК состоит из десяти человек. Каждую страну союза представляют два человека. Кроме Эмиля Кайкиева, в комиссию также входит Мукай Кадыркулов, который является министром по таможенному сотрудничеству.
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