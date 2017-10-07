Алмазбек Атамбаев: Я буду по-другому говорить, если наши соседи не очухаются

«Осталось месяц-полтора, и я буду по-другому говорить, если наши соседи, соседние руководители не очухаются, не опомнятся», — заявил сегодня на вручении государственных наград президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Я горжусь, что подал пример справедливой, честной власти. И в этом мне помогали такие, как Темир Джумакадыров. И пусть смерть вырвала одного из наших рядов, но нас больше шести миллионов», — сказал президент.

«Я всю старую элиту, бог даст, я всех заберу после выборов, но я вернусь, а они никогда. Потому что сейчас люди другие, и вы видели сами: три самые солидные компании по моим заказам проводили социологические опросы. И если вначале у кандидата от президента было 3 процента, а у Бабанова — 39, то сейчас у нашего кандидата — больше 40 процентов, а у Бабанова — 20. Наши люди разберутся, что к чему, но для этого надо посмотреть, что было раньше, как делалось раньше», — отметил Алмазбек Атамбаев.