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Власть

Приоритет во внешней политике Узбекистана — это страны Центральной Азии

Узбекистан определил приоритет во внешней политике. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РУз в Кыргызстане Комил Рашидов.

По его словам, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил, что акцент делает на странах Центральной Азии — Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Таджикистане. Определение границ и распределение водных ресурсов неразрывно связано с регионом. 11 августа в Ташкенте прошла конференция «Центральная Азия — главный приоритет внешней политики РУз», которую поддержали ПРООН и ОБСЕ.

«Любые крупные региональные транспортно-коммуникационные и энергетические проекты невозможно реализовать без участия стран региона. Народы объединяют общие духовные ценности, общее прошлое», — отметил Комил Рашидов.

Он добавил, что нельзя исключать и Афганистан. Узбекистан постоянно содействует его восстановлению.

Напомним, в Бишкеке 16 августа состоялось заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, делимитации и демаркации границ. Премьер-министр РУз Абдулла Арипов провел ряд встреч с руководством Кыргызстана.
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