Восемь миллионов сомов выделили в Кыргызстане в 2016 году на развитие туризма. Такие данные представил сегодня на заседании парламента министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков.

«Это же смешно! Грузию в прошлом году посетило 6 миллионов туристов, бизнес работает, мест не хватает. А у нас что? Все условия для привлечения туристов есть, но я не слышу ничего конкретного от правительства», — возмутился депутат Бахадыр Сулейманов.

Туголбай Казаков признал, что из программы кабмина два пункта не выполнили из-за нехватки средств. «Информационные центры скоро начнут работать, туристические маршруты уже разработаны, нужна только подпитка», — сказал чиновник.

Ранее на заседании премьер-министр Сооронбай Жээнбеков заявил, что предлагается создать государственную туристическую компанию.