Власть

ОАО «Государственный финансовый холдинг» выделят 500 миллионов сомов

Комитет Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции одобрил соглашение о выделении 500 миллионов сомов ОАО «Государственный финансовый холдинг». Соответствующий проект представило Министерство финансов.

При обсуждении решения почти все члены комитета проголосовали «за», против выступил только один депутат.

Напомним, Минфин планирует ежегодно выделять холдингу по 3 миллиарда сомов с 2026 по 2028 годы.

ОАО «Государственный финансовый холдинг»  создано в июле 2025 года на базе Финансово-кредитного фонда при Минфине. Основная цель новой структуры — эффективное управление государственными финансовыми активами и мобилизация внутренних ресурсов для инвестирования в ключевые отрасли экономики страны.
