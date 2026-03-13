Власть

Адылбек Касымалиев посетил ряд социальных объектов в Тюпском районе

Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетил ряд социальных объектов в Тюпском районе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В селе Тюп он посетил среднюю школу, где недавно завершен капитальный ремонт. Учебное заведение рассчитано на 850 ученических мест, но в школе обучаются 1 тысяча 400 детей.

Далее он посетил центр общеврачебной практики Тюпского района, где ознакомился с состоянием медицинской инфраструктуры учреждения.

На территории центра расположено 11 корпусов, 4 из которых находятся в плохом состоянии, требуют проведения капитального ремонта и модернизации инженерных систем.

Там работает региональная больница на 60 коек. В ее структуре действуют хирургическое, педиатрическое, родильное и реанимационное отделения. Однако из-за высокого потока пациентов существующие мощности медицинского учреждения остаются ограниченными.

Адылбек Касымалиев поручил профильным госорганам проработать вопросы дальнейшего развития социальной и медицинской инфраструктуры района, в том числе строительства новых корпусов на территории больницы, а также повышения качества и доступности услуг для населения.

В рамках рабочей поездки председатель кабмина также ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по строительству круглогодичного горнолыжного комплекса «Каркыра». Проект предусматривает создание современного горного курорта с развитой туристической инфраструктурой.

В настоящее время ведутся работы в рамках первого этапа проекта. На территории комплекса осуществляется строительство более десяти гостевых домов. Закуплено техническое оборудование, в том числе основные элементы канатной дороги.
