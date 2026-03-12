15:45
Власть

Депутат назвала банковской ловушкой специальное занижение суммы залога

Депутат Гуля Кожокулова назвала банковской ловушкой специальное занижение суммы залога по кредитам. Об этом она заявила на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, залог не оценивается реально согласно рыночной стоимости.

«Граждане попадают в жесткие рамки и не могут выплатить в сроки кредиты. Сколько судеб было поломано, суицидов совершено! Надо же тоже рассматривать ответственность коммерческих банков, потому что это тоже можно рассматривать как мошенничество. Если есть факты специального занижения стоимости залогового имущества, то надо ставить вопрос об отзыве лицензий у таких банков», — считает Гуля Кожокулова.

Представитель Нацбанка Санжар Абдыгазиев признал, что необоснованное завышение суммы залога со стороны комбанков является нарушением.

Абдыгазиев пояснил, что Национальный банк устанавливает не саму сумму залога, а общие требования и порядок ее определения. По его словам, регулятор определяет, какие критерии банки должны учитывать при оценке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365693/
