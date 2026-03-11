13:10
Власть

Президент КР поручил кабмину отдавать приоритет товарам местного производства

Президент поручил кабмину отдавать приоритет товарам местного производства. Об этом Садыр Жапаров заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Так он ответил на вопрос депутата Айгул Карабековой о работе единственного предприятия в Кыргызстане, занимающегося производством шприцев. По ее словам, доля продукции этой компании в государственных закупках остается небольшой.

Садыр Жапаров отметил, что несколько лет назад государство поддержало это производство.

«Четыре-пять лет назад министром был Алымкадыр Бейшеналиев. Тогда мы помогли и выдали кредит без процентов. После этого предприятие, видимо, встало на ноги. Сейчас оно выпускает около 500 тысяч шприцев, однако лишь небольшая часть этой продукции реализуется на внутреннем рынке. Но только небольшой процент продается у нас, в КР. Министр, возьмите это на заметку. Сегодня же проведите ревизию, откуда закупаются шприцы. Почему вы не покупаете продукцию собственного производства? К этому вопросу подключен председатель кабинета министров», — добавил он.

Президент поручил провести проверку закупок шприцев, а также обратить внимание на поддержку отечественного производства и постепенно сокращать зависимость от импорта. «По всей республике нужно уделить внимание продукции, произведенной в Кыргызстане. Министерства, депутаты, строители — все должны делать упор на отечественное производство», — заметил он.
