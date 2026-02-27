Садыр Жапаров: Мы навели порядок в сферах, где существовали теневые схемы

Мы навели порядок в сферах, где долгие годы существовали теневые схемы, заявил сегодня на республиканском заседании президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, государство усилило прозрачность и ответственность, сокращены коррупционные риски в фискальных органах, и результаты стали заметны сразу.

«Подобный стремительный рост редко встречается в мировой практике. Обычно он происходит при резком росте цен на сырье или открытии уникальных месторождений. У нас же эти результаты достигнуты благодаря системным реформам — фискализации налоговых процедур, выводу экономики из тени, усилению финансовой дисциплины, модернизации таможенной и налоговой служб, внедрению прозрачных правил.

В результате государство достигло финансовой самостоятельности и может реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты без внешней поддержки», — отметил Садыр Жапаров.

Он добавил, что среднегодовой темп реального экономического роста за последние четыре года составил 10,2 процента. По данным Международного валютного фонда, в 2024 году Кыргызстан вошел в тройку стран мира по темпам роста реального ВВП.

Международные резервы впервые в истории превысили $10 миллиардов. В 2025 году ведущие международные рейтинговые агентства повысили суверенный кредитный рейтинг Кыргызстана до уровня «B+».

Эти показатели отразились на реальной жизни людей: выросли расходы на образование, здравоохранение и социальные выплаты; строятся дороги, школы, больницы, энергетические объекты; запускаются крупные промышленные проекты.