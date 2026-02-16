15:30
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть

Шайырбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании

Депутат Жогорку Кенеша Шайырбек Ташиев заявил, что в отношении него не возбуждено уголовное дело, и опроверг распространяемую информацию о якобы его задержании. Об этом он сообщил в интервью изданию «Азаттык».

из интернета
Фото из интернета. Шайырбек Ташиев

По его словам, сообщения о возбуждении уголовного дела и аресте не соответствуют действительности. Он также прокомментировал общественный резонанс вокруг своей декларации о доходах и имуществе за 2024 год, где была указана сумма в 12 миллиардов 637 миллионов сомов.

Депутат пояснил, что фактически не обладает таким состоянием, а указанная сумма отражена как актив в отчетности.

Кроме того, Шайырбек Ташиев подтвердил, что встречался с бывшим председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, подчеркнув, что они поддерживают хорошие отношения.

«Я встречался (с Камчыбеком Ташиевым). Мы родные братья, поддерживаем хорошие отношения. После смерти родителей именно он стал для семьи Ташиевых и отцом, и матерью. После лечения его состояние немного улучшилось, но требуется еще время для восстановления. Что касается решений президента, то все государственные служащие и граждане обязаны их исполнять. Это решение главы государства, и мы не беремся оценивать его как правильное или неправильное. В нашей семье это решение не вызвало какого-либо резонанса», — сказал Шайырбек Ташиев.

Напомним, 10 февраля президент Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от должности заместителя председателя кабинета министров — председателя ГКНБ. 16 февраля глава государства в интервью национальному агентству «Кабар» сообщил, что экс-глава спецслужбы не будет возвращаться на государственную службу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362182/
просмотров: 615
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-спикер ЖК может отказаться от мандата: в ЦИК заявление не поступало
Спикер Госдумы пригласил главу парламента КР в Москву
Президент: Разделения на «команду Жапарова» или на «команду Ташиева» нет
Стало известно, когда Камчыбек Ташиев вернется в страну
Марлен Маматалиев: Не будет деления по регионам или на своих и чужих
Марлена Маматалиева избрали спикером Жогорку Кенеша
Изменение флага, смена фамилии. Чем запомнился торага Нурланбек Тургунбек уулу
Кыргызский футбольный союз пожелал Камчыбеку Ташиеву скорейшего выздоровления
Турция поддерживает кандидатуру Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза ООН
Отставка Камчыбека Ташиева. Чем он запомнился за пять лет на посту главы ГКНБ
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Спикер парламента Кыргызстана сложил с&nbsp;себя полномочия Спикер парламента Кыргызстана сложил с себя полномочия
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
15:30
Болот Джусупбеков освобожден от должности замглавы Минприроды Болот Джусупбеков освобожден от должности замглавы Минп...
15:27
Комитет ЖК одобрил Жумгалбека Шабданбекова на пост главы ГКНБ
15:25
В Кочкорском районе незаконно приватизировали землю на 7,2 миллиона сомов
15:17
Шайырбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
15:14
Охранники клуба «Булки» задержаны за драку с посетителем