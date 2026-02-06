18:25
Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров объяснил закрытие автошкол

Президент Садыр Жапаров заявил, что реформа в системе подготовки водителей и выдачи водительских удостоверений является одной из самых важных инициатив государства, поскольку напрямую связана с сохранением человеческих жизней. Об этом он сказал в интервью агентству «Кабар».

Фото пресс-службы президента

По словам главы государства, все масштабные проекты последних лет — возврат «Кумтора», рост золотовалютных резервов, строительство «Камбара-Аты–1», запуск аэропортов, обеспечение жильем через ГИК, повышение зарплат, развитие армии и туризма — не сопоставимы по значимости с реформой «Унаа», так как речь идет о ежегодных жертвах на дорогах.

Он подчеркнул, что масштабы трагедии недооценены. «Разве нормально, что ежегодно погибает тысяча человек? В ДТП умирает больше людей, чем на войне. Одни теряют детей, другие становятся сиротами. До 10 тысяч человек получают травмы, половина из них — становятся инвалидами. Мы не имеем права это игнорировать», — заявил президент.

Жапаров отметил, что результат реформы будет заметен не сразу.

«Эта реформа даст плоды только через 50–60 лет, когда уйдет поколение, покупавшее права, и останутся те, кто проходит обучение по новым стандартам. Сейчас нужно ввести жесткие правила. Статистика смертей обязательно изменится. А общество тогда даст свою оценку», — отметил он.

Президент также обратился к владельцам закрытых частных автошкол.

Я прошу прощения у владельцев частных автошкол. Но я не ради себя это делаю. Будущее общее. Были случаи, когда водитель, купивший права, сбивал насмерть родственников сотрудника, который продал ему справку. Это был знак. Переходите в другой бизнес.

Садыр Жапаров, президент КР

Говоря о сроке обучения в 10 месяцев, Жапаров подчеркнул, что он основан на международных стандартах.

«Десять месяцев не просто придуманный срок. В ряде стран учат не меньше года. Наши специалисты адаптировали программы. Сейчас можно учиться онлайн. Разве сложно выделить два часа в день? Если когда-нибудь ученики смогут сдавать экзамены через 5–6 месяцев, тогда обсудим сокращение. Но пока это маловероятно», — сказал он.

Президент напомнил, что с недавнего времени экзамены принимает искусственный интеллект.

«Мы ввели систему «Искусственный интеллект». Теперь робот принимает экзамен, человеческий фактор исключен. Раньше среди 10 процентов сдающих могли быть те, кому помогли. Сейчас это невозможно», — сказал он.

В завершение Садыр Жапаров призвал граждан отнестись к реформам с пониманием:
«Как бы ни было тяжело, поддержите изменения. Мы заботимся о будущем наших детей».
