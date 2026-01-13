16:09
МИД Кыргызстана: Новые требования США по визам мешают развитию бизнеса

МИД Кыргызстана выразил послу США озабоченность из-за усложнения выдачи виз для граждан республики. Об этом заявил на встрече с главой американской дипмиссии Лесли Вигери заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров.

Как отметила пресс-служба внешнеполитического ведомства, центральной темой разговора стали новые требования Соединенных Штатов при оформлении виз категории B-1/B-2 для кыргызстанцев. Медер Абакиров подчеркнул, что эти меры усложняют контакты между предпринимателями и мешают развитию торгово-экономических связей. Кыргызская сторона призвала создать благоприятные условия для поездок граждан.

Лесли Вигери пояснил, что дополнительные требования не направлены против конкретной страны. По его словам, это часть общей миграционной политики США. Стороны договорились совместно искать пути решения визового вопроса.

Дипломаты также обсудили подготовку к форуму «В5+1», который пройдет в Бишкеке 4-5 февраля, и состояние двусторонних отношений.
