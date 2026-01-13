13:01
Штраф за неявку и лотерея: в КР предлагают сделать голосование обязательным

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен проект конституционного закона, предлагающий ввести обязанность участия граждан в выборах и референдумах, а также систему штрафов и стимулирующих мер за явку на голосование. Инициатором законопроекта выступил депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев.

Проект размещен на официальном сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.

Согласно документу, предлагается внести изменения сразу в три конституционных закона — «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР», «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики» и «О референдуме КР».

Ключевая новация — введение обязанности участия в голосовании для граждан, обладающих активным избирательным правом и включенных в списки избирателей. Исполнение обязанности будет считаться выполненным уже в момент получения бюллетеня.

При этом подчеркивается, что свобода волеизъявления остается абсолютной: гражданин вправе проголосовать за любого кандидата, против всех либо не поддержать ни один вариант.

От обязанности участия в выборах и референдумах предлагается освободить:

  • граждан старше 70 лет;
  • лиц, признанных недееспособными;
  • находящихся за пределами Кыргызстана в день голосования;
  • граждан, не явившихся по уважительным причинам (болезнь, стихийные бедствия, служба и другие чрезвычайные обстоятельства).

В отдельных случаях потребуется документальное подтверждение и уведомление участковой комиссии.

За неучастие в голосовании без уважительных причин предлагается:

  • при первом случае — официальное письменное предупреждение;
  • при повторном — административный штраф;
  • при систематическом уклонении (три и более раза) — временное ограничение сроком до пяти лет на выдвижение кандидатуры на выборные должности и занятие должностей в государственной и муниципальной службе.

Законопроект также предусматривает стимулирующие меры для проголосовавших:

  • льготы при оплате государственных и муниципальных услуг;
  • дополнительные баллы при зачислении в кадровый резерв.

Кроме того, предлагается выдавать вместе с бюллетенем лотерейный талон, а Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов— организовывать государственные лотереи и розыгрыши призов, в том числе в режиме реального времени.

Президент усомнился в онлайн-голосовании и заговорил об обязательных выборах

В справке-обосновании отмечается, что явка на выборах в Кыргызстане за последние 15 лет устойчиво снижается. Так, на парламентских выборах 2025 года проголосовали лишь 36,9 процента избирателей, несмотря на значительные бюджетные расходы на организацию выборов.

Авторы инициативы ссылаются на международный опыт стран, где действует обязательное голосование — Бельгии, Австралии, Турции, Сингапура и государств Латинской Америки, где явка стабильно превышает 80–90 процентов.
