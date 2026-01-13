Для выборов в № 13 округе ЦИК определила банки для открытия избирательных фондов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики определила банковские учреждения для открытия специальных счетов избирательных фондов кандидатов и политических партий, участвующих в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша по № 13 многомандатному избирательному округу.

Согласно постановлению Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР, для открытия специальных счетов избирательных фондов определены «Элдик Банк» и «Айыл Банк». Указанные банки будут обслуживать счета кандидатов и политических партий, участвующих в довыборах, назначенных на 1 марта 2026 года.

Также постановлением предусмотрено использование мобильных приложений этих банков для приема добровольных пожертвований на специальные счета избирательных фондов.

Контроль за реализацией решения возложен на сектор контроля, проверки и аудита аппарата ЦИК.