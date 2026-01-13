Принят закон о поправках в налоги, соцстрах и неналоговые доходы. Что поменяется

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов». Документ предусматривает поправки сразу в несколько кодексов и законов и вводит новые механизмы администрирования отдельных платежей и ответственности за ряд нарушений.

В Административно-процессуальном кодексе признана утратившей силу часть 3 статьи 15. Существенные изменения внесены в Кодекс о неналоговых доходах: уточняются обязанности налоговых органов по администрированию ряда сборов, включая сбор за удержание лицензии на право пользования недрами, сбор за вывоз мусора (с оговоркой по физлицам — владельцам жилых строений, не используемых в предпринимательской деятельности), отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения, а также платежи, связанные с производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции и пробирным сбором.

Также закреплены сроки рассмотрения заявлений о возврате или зачете излишне уплаченных сумм и обновлены формулировки по взаимодействию с уполномоченными органами вместо прежних ссылок на казначейство.

Поправками в Кодекс о правонарушениях вводится новая статья об ответственности за ведение деятельности с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней и их ломом без постановки на специальный учет: предусмотрены штрафы для физических и юридических лиц.

Одновременно ужесточается ответственность за перемещение товаров и транспортных средств через госграницу с территории стран — членов ЕАЭС без необходимых документов: повышаются штрафы, а при повторном нарушении в течение года допускается конфискация товаров и транспортных средств, использованных при перевозке.

В Налоговый кодекс включен новый специальный режим — налог на транзакцию. Он устанавливается по ставке 0,1 процента и применяется к операциям по зачислению средств на счет в банке Кыргызской Республики в рамках транзакций, связанных с перенаправлением денежных средств с/на счета иностранных банков.

Удержание и перечисление налога возлагается на банк как налогового агента, отчетность также подается банком ежемесячно. В законе отдельно прописаны ограничения режима, включая запрет на реализацию товаров и услуг на территории Кыргызстана в рамках такого режима и правило об открытии счета иностранной организацией только в одном банке КР.

Кроме того, документом предусмотрены изменения по налогу на имущество, в том числе расширяется роль налогового органа в исчислении по отдельным объектам, вводятся нормы по информационному расчету и уточняются сроки уплаты налога на нежилые объекты.

Также устанавливается ставка подоходного налога в размере 1 процента для наемных работников организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в швейной и текстильной промышленности, — до 1 января 2030 года.

Поправки внесены и в законодательство о государственном социальном страховании: в абзаце втором части 2 статьи 26 слово «пятикратном» заменено словом «двукратном». Дополнительно корректируется закон о третейских судах — из его сферы исключаются налоговые споры.

Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу через десять дней. При этом значительная часть норм начинает действовать с 1 января 2026 года, а отдельные положения — в иные сроки, указанные в самом документе.