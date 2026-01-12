13:29
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Владимир Путин направил в Госдуму законы о взыскании алиментов в странах СНГ

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроекты о ратификации протоколов, касающихся взыскания алиментов в странах СНГ. Документы опубликованы в электронной базе ГД.

Протоколы о внесении изменений в конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (от 22 января 1993 года и 7 октября 2002-го) подписаны от имени РФ 13 мая 2025 года. Поправки позволят закрепить в конвенциях положения о принудительном исполнении судебных приказов о взыскании алиментов на детей в государствах Содружества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357462/
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
Главную задачу СНГ в 2026 году назвал генсек Содружества Сергей Лебедев
В странах СНГ запустили единый геопортал: для чего он нужен
Премию МПА СНГ имени Чингиза Айтматова на 2026 год утвердили в 1 миллион сомов
В Кызыл-Кие задержали мужчину с долгом по алиментам почти полмиллиона сомов
Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге
В СНГ будут сотрудничать по вопросу медицинского страхования трудовых мигрантов
Президент КР участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Около 130 заявлений о нарушении прав женщин и детей поступило омбудсмену
Эдиль Байсалов принял Вадима Титова. Что известно о представителе президента РФ
В Минске прошло заседание Детского совета стран СНГ
Популярные новости
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка &laquo;Алтай&raquo; Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»
Перегрев. Ввести госрегулирование цен на&nbsp;недвижимость предлагает Дастан Бекешев Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев
США прекращают участие в&nbsp;66&nbsp;международных организациях. Трамп подписал документ США прекращают участие в 66 международных организациях. Трамп подписал документ
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
12 января, понедельник
13:05
ОРТ-2025. Абитуриенты выбирали от трех до семи предметных тестов ОРТ-2025. Абитуриенты выбирали от трех до семи предметн...
12:51
Гибель кыргызстанки на Мальте. Прорабатывается вопрос репатриации тела
12:40
ОРТ-2025. Девушки получили больше грантов в вузах и обошли юношей по баллам
12:24
Господдержка на рекордном уровне: агросектору выделили более 12 миллиардов сомов
12:21
Владимир Путин направил в Госдуму законы о взыскании алиментов в странах СНГ