Владимир Путин направил в Госдуму законы о взыскании алиментов в странах СНГ

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроекты о ратификации протоколов, касающихся взыскания алиментов в странах СНГ. Документы опубликованы в электронной базе ГД.

Протоколы о внесении изменений в конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (от 22 января 1993 года и 7 октября 2002-го) подписаны от имени РФ 13 мая 2025 года. Поправки позволят закрепить в конвенциях положения о принудительном исполнении судебных приказов о взыскании алиментов на детей в государствах Содружества.