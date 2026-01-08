Эдиль Байсалов: Мы должны пересмотреть безвизовый режим для граждан США

«Считаю, что мы должны инициировать пересмотр нашего безвизового режима для граждан США после объявленных вчера Госдепом новых визовых требований», — написал в соцсети X зампредседателя кабмина КР Эдиль Байсалов.
По его словам, визовая политика — это вопрос паритетности и взаимоуважения.
«Если для наших граждан вводятся такие высокие барьеры, мы не можем делать вид, что ничего не произошло», — подчеркнул чиновник.
Напомним, согласно новым требованиям граждане Кыргызстана при подаче визовых заявлений обязаны вносить визовый залог до $15 тысяч.
При этом внесение залога не гарантирует выдачу визы.