В 2026-м планируется ввести в эксплуатацию более 20 тысяч квартир по линии ГИК

Президент в интервью агентству «Кабар» разъяснил ситуацию касательно жилья, строящегося Государственной ипотечной компанией. Так Садыр Жапаров ответил на вопрос о том, что делегаты курултая, особенно мигранты, считают, что цены на квартиры ГИК слишком высокие и можно ли их как-то снизить.

По его словам, жилье по линии ГИК предоставляется на 25 лет без первоначального взноса.

«Например, в Бишкеке в рамках государственной жилищной программы для граждан, стоящих в очереди, стоимость 1 квадратного метра составляет от $900 до $1 тысячи, в зависимости от района, по направлениям «Социальная», «Льготная» и «Доступная» ипотека.

По программам «Социальная ипотека» (одинокие матери, лица с инвалидностью, их опекуны) и «Льготная ипотека» (учителя, врачи и в целом граждане, получающие зарплату из госбюджета) жилье предоставляется под 4 процента годовых на 25 лет без первоначального взноса. По программе «Доступная ипотека» (граждане, работающие в частном секторе) — под 8 процентов годовых на 25 лет без первоначального взноса.

По механизму долевого строительства стоимость квадратного метра составляет от $1 тысячи до $1,4 тысячи, в зависимости от района, в формате «под ключ». В пригородных районах цены ниже, а в центральных районах — так называемых элитных и золотом квадрате — выше», — рассказал глава государства.

Как известно, отметил он, квартиры по долевому строительству в основном предлагают нашим соотечественникам, работающим за рубежом.

«В этом случае граждане не становятся в очередь, так как сразу вносят 50 процентов стоимости жилья, а оставшаяся сумма выплачивается в рассрочку до 15 лет. Если взять рыночные цены, то в тех же районах стоимость 1 квадратного метра в новых домах без ремонта (на уровне котлована) достигает $2-3 тысяч. Объекты ГИК же предлагают по значительно более доступной цене и в полностью завершенном виде («под ключ»).

ГИК вынуждена закладывать в цену небольшую надбавку к себестоимости, иначе она не смогла бы реализовывать такие масштабные строительные проекты. Средства как очередников, так и граждан, приобретающих жилье по долевому принципу, позволяют компании продолжать возведение новых объектов», — добавил Садыр Жапаров.

По итогам 2025 года жильем обеспечены 4 тысячи 662 семьи. В 2024-м этот показатель составлял 1 тысячу 197 семей. В настоящее время по республике строят в общей сложности 80 тысяч 245 квартир общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров.

«В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 20 тысяч 21 квартиру, в том числе в Бишкеке — 6 тысяч 323, Чуйской области — 3 тысячи 129, Манасе — 3 тысячи 219, Иссык-Кульской области — 2 тысячи 266, Ошской — 1 тысячу 458, Оше — 1 тысячу 454, Баткенской области — 1 тысячу 420, Нарынской — 433, Таласской — 319.

Таким образом, мы преследуем долгосрочные цели. В течение 10-15 лет мы намерены построить современные жилые дома с европейскими условиями даже в сельских населенных пунктах. Именно такая историческая миссия возложена на ГИК. Если бы компания предоставляла жилье строго по себестоимости, она не смогла бы выполнить эту задачу», — сказал президент.

Сегодня, по его мнению, она превратилась в крупный институт с уставным капиталом в миллиарды сомов.

«Текущий уставный капитал составляет 87,5 миллиарда сомов, и в будущем мы планируем увеличить его до 200 миллиардов. Если бы квартиры продавали только по себестоимости, ГИК быстро обанкротилась бы. Необходимо учитывать 25-летний срок, влияние инфляции и минимальную прибыль компании. Поэтому и проводится такая ценовая политика.

Тем не менее мы рассмотрим возможность создания отдельной очереди или предоставления льгот для мигрантов. Также дополнительно проанализируем вопрос предоставления еще более дешевого жилья для лиц с ограниченными возможностями», — резюмировал Садыр Жапаров.