Переход на 12-летнее образование — насущная необходимость. Об этом заявил в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров, отвечая на вопрос о том, что на Народном курултае одной из самых часто озвучиваемых проблем стала нехватка школ и связано ли это с переходом на 12-летнее образование.

Напомним, делегаты говорили, что в некоторых классах обучаются по 40-50 учеников, и просили решить этот вопрос.

По мнению главы государства, это никак не связано с 12-летним образованием.

«Я и ранее неоднократно подчеркивал в своих интервью: эта проблема существовала еще до внедрения 12-летней системы обучения.

К примеру, в предыдущие годы в 1-2-е классы принимали по 140-150 тысяч детей. А по данным системы «Э-Күндөлүк» на 2025-2026 учебный год, в 1-м классе зарегистрировано 106 тысяч 15 учеников, во 2-м — 124 тысячи 593.

Если взять для примера 2015-й, тогда общее число учащихся составляло 1 миллион 43 тысячи 356 человек, а в 2025 году, за 10 лет, их стало 1 миллион 536 тысяч 633. Таким образом, в результате демографического роста число школьников увеличилось почти на 500 тысяч.

Это связано с демографическим ростом в Кыргызстане, а также с усилением внутренней миграции в городские центры. В особенности в городах возникла острая необходимость строительства дополнительных школ и детских садов», — отметил он.

Что касается перехода на 12-летнее образование, то, по словам Садыра Жапарова, это требование времени.

«Во-первых, это мировой стандарт, во-вторых — требование глобального рынка образования. Мы не должны отставать от мирового образовательного пространства и глобального рынка труда. Соседние страны уже прошли или проходят этот процесс.

В 2029-м в КР первые выпускники 12-летней системы получат аттестаты. В противном случае наши выпускники, не соответствуя мировым стандартам, будут вынуждены при поступлении в зарубежные вузы проходить дополнительный год подготовки. Переход на 12-летнее образование стал насущной необходимостью.

Это глобальное требование. Не имея возможности полноценно интегрироваться в мировое образовательное пространство, мы отстаем в подготовке специалистов, отвечающих требованиям мирового рынка труда. Для Кыргызстана крайне важно подготовить человеческий капитал, способный конкурировать в мировой экономике. Система 10-11-летнего образования выполнила свою историческую миссию — она была ориентирована на планово-командную экономику. Сегодня подготовка конкурентоспособных специалистов для рыночной экономики — требование времени. Это система ранней профессионализации», — добавил он.