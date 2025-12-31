14:58
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Власть

Как Садыр Жапаров поздравлял кыргызстанцев с Новым годом

Новогодние обращения Садыра Жапарова в период его президентства заметно менялись вместе со страной. Если вначале звучали слова о выходе из кризиса и необходимости сплотиться, то в последние годы в центре внимания оказались развитие, ответственность и совместная работа государства и общества.

В 2022-м Садыр Жапаров впервые поздравлял кыргызстанцев как избранный президент. Тогда главной темой стали нестабильность и надежда на обновление. Глава Кыргызстана говорил, что год был тяжелым, но республика сумела сохранить единство и взять курс на порядок и реформы.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. В 2022 году Садыр Жапаров впервые поздравлял граждан как избранный глава государства

В 2023 году в поздравлении чаще звучали слова о суверенитете и национальных интересах. Садыр Жапаров подчеркивал, что природные ресурсы и стратегические объекты должны работать в интересах народа, а экономика — укрепляться за счет собственных возможностей. Поздравление записали в Баткенской области.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. В 2023 году в поздравлении чаще звучали слова о суверенитете и национальных интересах
В 2024-м акцент сместился на социальную повестку. Президент обращался к учителям, врачам, военным и трудовым мигрантам, напоминая, что именно люди и их труд являются основой развития страны. В обращении звучали темы поддержки семей и повышения социальных выплат. Садыр Жапаров удивил всех неожиданным появлением в горнолыжном костюме на базе «Орловка».
пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. В 2024 году акцент сместился на социальную повестку
В 2025 году обращение посвящалось ответственности. Глава государства подчеркнул, что развитие невозможно без дисциплины, уважения к закону и участия самих граждан, призвав беречь республику и ее будущее.
пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. А в 2025 году новогоднее обращение было посвящено ответственности

Несмотря на разные акценты, все поздравления Садыра Жапарова объединяет одна мысль: Новый год — это возможность начать следующий этап развития страны, опираясь на единство и совместную работу. Как и где поздравит президент кыргызстанцев в 2026-м, пока не разглашается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356497/
просмотров: 474
Версия для печати
Материалы по теме
Президенты ряда стран поздравили Садыра Жапарова и народ КР с Новым годом
Фильмы для новогоднего настроения: что посмотреть уютным зимним вечером
Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом
Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом
Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с наступающим Новым годом
Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом
Председатель КНР поздравил Садыра Жапарова с Новым годом
Садыр Жапаров проведет новогодние каникулы в Кыргызстане
Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье и селедку под шубой
Президент КР отреагировал на сообщения об атаке на резиденцию президента РФ
Популярные новости
Садыр Жапаров ознакомился с&nbsp;работой завода по&nbsp;производству кормов для рыб Садыр Жапаров ознакомился с работой завода по производству кормов для рыб
Президент утвердил изменения в&nbsp;военную форму сотрудников ГКНБ Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ
Камчыбек Ташиев потребовал от&nbsp;китайской компании выучить кыргызский язык Камчыбек Ташиев потребовал от китайской компании выучить кыргызский язык
Мирное урегулирование в&nbsp;Украине. Трамп прокомментировал встречу с&nbsp;Зеленским Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Бизнес
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
31 декабря, среда
14:33
В Кыргызстане с 1 до 12 января ЦОНы работать не будут В Кыргызстане с 1 до 12 января ЦОНы работать не будут
14:32
В Бишкеке горит жилой дом
14:13
Президенты ряда стран поздравили Садыра Жапарова и народ КР с Новым годом
14:00
Как Садыр Жапаров поздравлял кыргызстанцев с Новым годом
13:28
Кыргызстан обеспечивает себя растительным маслом на 56,5 процента