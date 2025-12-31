Как Садыр Жапаров поздравлял кыргызстанцев с Новым годом

Новогодние обращения Садыра Жапарова в период его президентства заметно менялись вместе со страной. Если вначале звучали слова о выходе из кризиса и необходимости сплотиться, то в последние годы в центре внимания оказались развитие, ответственность и совместная работа государства и общества.

В 2022-м Садыр Жапаров впервые поздравлял кыргызстанцев как избранный президент. Тогда главной темой стали нестабильность и надежда на обновление. Глава Кыргызстана говорил, что год был тяжелым, но республика сумела сохранить единство и взять курс на порядок и реформы.

Фото пресс-службы президента. В 2022 году Садыр Жапаров впервые поздравлял граждан как избранный глава государства

В 2023 году в поздравлении чаще звучали слова о суверенитете и национальных интересах. Садыр Жапаров подчеркивал, что природные ресурсы и стратегические объекты должны работать в интересах народа, а экономика — укрепляться за счет собственных возможностей. Поздравление записали в Баткенской области.

Фото пресс-службы президента. В 2023 году в поздравлении чаще звучали слова о суверенитете и национальных интересах

Фото пресс-службы президента. В 2024 году акцент сместился на социальную повестку

Фото пресс-службы президента. А в 2025 году новогоднее обращение было посвящено ответственности

акцент сместился на социальную повестку. Президент обращался к учителям, врачам, военным и трудовым мигрантам, напоминая, что именно люди и их труд являются основой развития страны. В обращении звучали темы поддержки семей и повышения социальных выплат. Садыр Жапаров удивил всех неожиданным появлением в горнолыжном костюме на базе «Орловка».обращение посвящалось ответственности. Глава государства подчеркнул, что развитие невозможно без дисциплины, уважения к закону и участия самих граждан, призвав беречь республику и ее будущее.

Несмотря на разные акценты, все поздравления Садыра Жапарова объединяет одна мысль: Новый год — это возможность начать следующий этап развития страны, опираясь на единство и совместную работу. Как и где поздравит президент кыргызстанцев в 2026-м, пока не разглашается.