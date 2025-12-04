Кандидат в депутаты Бактыбек Сыдыков обратился к избирателям после того, как Центральная избирательная комиссия аннулировала результаты голосования по многомандатному округу №13.

Напомним, ЦИК признала выборы недействительными из-за нарушений тайны голосования на 35 участках.

Фото из интернета. Бактыбек Сыдыков заявил, что его несправедливо отстранили от победы

В своем обращении Сыдыков поблагодарил всех, кто поддержал его на выборах, и отметил, что получил более 19 тысяч голосов, став одним из лидеров по стране. По его словам, избирательная кампания проходила честно, а результат отразил высокое доверие со стороны граждан.

Однако он заявил, что был «несправедливо отстранен от победы», выразив уверенность, что решение повлияло на итог выборов. Сыдыков отметил, что готов и дальше служить Кыргызстану, независимо от того, где он будет работать — в парламенте, на госслужбе или в частном секторе.

Он также подчеркнул, что поддерживает реформы, проводимые президентом и правительством, и считает служение стране своим главным долгом.

В завершение обращения Сыдыков поблагодарил избирателей и команду, поддержавших его в ходе кампании, и пожелал Кыргызстану мира, единства и развития.