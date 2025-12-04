17:32
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Власть

Бактыбек Сыдыков заявил, что его несправедливо отстранили от победы

Кандидат в депутаты Бактыбек Сыдыков обратился к избирателям после того, как Центральная избирательная комиссия аннулировала результаты голосования по многомандатному округу №13.

Напомним, ЦИК признала выборы недействительными из-за нарушений тайны голосования на 35 участках.

из интернета
Фото из интернета. Бактыбек Сыдыков заявил, что его несправедливо отстранили от победы

В своем обращении Сыдыков поблагодарил всех, кто поддержал его на выборах, и отметил, что получил более 19 тысяч голосов, став одним из лидеров по стране. По его словам, избирательная кампания проходила честно, а результат отразил высокое доверие со стороны граждан.

Читайте по теме
ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными

Однако он заявил, что был «несправедливо отстранен от победы», выразив уверенность, что решение повлияло на итог выборов. Сыдыков отметил, что готов и дальше служить Кыргызстану, независимо от того, где он будет работать — в парламенте, на госслужбе или в частном секторе.

Он также подчеркнул, что поддерживает реформы, проводимые президентом и правительством, и считает служение стране своим главным долгом.

В завершение обращения Сыдыков поблагодарил избирателей и команду, поддержавших его в ходе кампании, и пожелал Кыргызстану мира, единства и развития.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353446/
просмотров: 1359
Версия для печати
Материалы по теме
Член ЦИК КР о нарушениях в округе № 13 и когда новый парламент начнет работу
ЦИК разбирает итоги выборов по округу № 13, там победил Бакыт Сыдыков
В Кара-Суу проверяют видео о возможном подкупе голосов
Тынчтык Шайназаров: ЦИК и МВД изучат все нарушения по избирательным участкам
Кыргызстан готовится к протестам? Аналитика по итогам парламентских выборов
Почти 1,6 миллиарда сомов: ЦИК раскрыла расходы кандидатов на выборы
В городе Ош проверяют видео о возможном подкупе голосов
В Ноокене аннулированы результаты голосования на участке № 2410 из-за съемки
Международные миссии признали выборы в Кыргызстане свободными и справедливыми
Наблюдатели СНГ высоко оценили технологичность досрочных выборов в Кыргызстане
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
ЦИК признала результаты выборов по&nbsp;округу &#8470;&nbsp;13&nbsp;недействительными ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
4 декабря, четверг
17:27
Кыргызстан и Пакистан подписали пакет соглашений для расширения сотрудничества Кыргызстан и Пакистан подписали пакет соглашений для ра...
17:17
МЧС: как вести себя при землетрясении и что положить в «тревожный чемоданчик»
17:14
В Кыргызстане растет число людей с инвалидностью
17:07
«Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
17:00
Использовать старые бахилы как вторсырье предлагает депутат БГК