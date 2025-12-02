23:13
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Тынчтык Шайназаров: ЦИК и МВД изучат все нарушения по избирательным участкам

Председатель ЦИК КР Тынчтык Шайназаров сделал заявления относительно информации в соцсетях о нарушениях во время выборов депутатов в Жогорку Кенеш.

По данным пресс-службы ЦИК, организация выборов была максимально прозрачной и соответствовала закону.

«Государство не использовало админресурс для поддержки или препятствования какому-либо кандидату, напротив, мы требовали от госслужащих полного невмешательства в агитационную работу. Впервые в Кыргызстане успешно применена новая система — дистанционное голосование, что обеспечило возможность участия каждому избирателю. Голосование завершилось в 20.00, и уже в 20.01 опубликованы предварительные результаты. Весь процесс проходил в прямом эфире под совместным контролем общества, что обеспечило его полную открытость», — говорится в сообщении.

Тынчтык Шайназаров подчеркнул, что несмотря на все усилия по обеспечению прозрачности, ЦИК не может игнорировать поступающую информацию и видеоматериалы о случаях подкупа голосов и их продажи, а также об участии в этом отдельных кандидатов.

«Мы видим, что такие данные активно распространяются и в соцсетях. Многие из этих материалов уже находятся в распоряжении ЦИК и МВД. Часть сведений мы оперативно собираем из открытых источников, и комиссия незамедлительно приступает к их проверке. Мы слышим призывы к быстрым действиям, которые звучат в соцсетях, и понимаем ваше беспокойство. ЦИК тщательно рассмотрит все полученные материалы. В течение 2-3 дней будут изучены все нарушения по избирательным участкам, включая активно обсуждаемый 13-й округ, и будут приняты решения в строгом соответствии с законом. Наш приоритет — вынести справедливые и обоснованные решения, чтобы сохранить доверие к избирательной системе и не допустить ущерба репутации государства», — резюмировал он и попросил граждан сохранять спокойствие и воздерживаться от поспешных выводов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353189/
просмотров: 525
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан готовится к протестам? Аналитика по итогам парламентских выборов
Почти 1,6 миллиарда сомов: ЦИК раскрыла расходы кандидатов на выборы
В городе Ош проверяют видео о возможном подкупе голосов
В Ноокене аннулированы результаты голосования на участке № 2410 из-за съемки
Международные миссии признали выборы в Кыргызстане свободными и справедливыми
Наблюдатели СНГ высоко оценили технологичность досрочных выборов в Кыргызстане
Когда объявят новых депутатов? ЦИК озвучила точные сроки подведения итогов
Парламент-2025. Как выборы в Кыргызстане освещали иностранные СМИ
Аркадий Дубнов: В Кыргызстане человеческий фактор на выборах был исключен
Наблюдатели ШОС: Избиратели проявили высокую гражданскую активность
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;&laquo;Алипей+&raquo; провели первую тестовую оплату в&nbsp;Шанхае МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
2 декабря, вторник
23:09
По поручению Камчыбека Ташиева в Токтогульской райбольнице строят новый корпус По поручению Камчыбека Ташиева в Токтогульской райбольн...
22:41
В Госдуме предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при переезде в РФ
22:28
Тынчтык Шайназаров: ЦИК и МВД изучат все нарушения по избирательным участкам
22:25
Актуально? Вероятность облысения теперь диагностирует искусственный интеллект
22:04
Росатом хочет начать строить ветроэлектростанцию в Кыргызстане в 2026 году