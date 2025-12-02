Тынчтык Шайназаров: ЦИК и МВД изучат все нарушения по избирательным участкам

Председатель ЦИК КР Тынчтык Шайназаров сделал заявления относительно информации в соцсетях о нарушениях во время выборов депутатов в Жогорку Кенеш.

По данным пресс-службы ЦИК, организация выборов была максимально прозрачной и соответствовала закону.

«Государство не использовало админресурс для поддержки или препятствования какому-либо кандидату, напротив, мы требовали от госслужащих полного невмешательства в агитационную работу. Впервые в Кыргызстане успешно применена новая система — дистанционное голосование, что обеспечило возможность участия каждому избирателю. Голосование завершилось в 20.00, и уже в 20.01 опубликованы предварительные результаты. Весь процесс проходил в прямом эфире под совместным контролем общества, что обеспечило его полную открытость», — говорится в сообщении.

Тынчтык Шайназаров подчеркнул, что несмотря на все усилия по обеспечению прозрачности, ЦИК не может игнорировать поступающую информацию и видеоматериалы о случаях подкупа голосов и их продажи, а также об участии в этом отдельных кандидатов.

«Мы видим, что такие данные активно распространяются и в соцсетях. Многие из этих материалов уже находятся в распоряжении ЦИК и МВД. Часть сведений мы оперативно собираем из открытых источников, и комиссия незамедлительно приступает к их проверке. Мы слышим призывы к быстрым действиям, которые звучат в соцсетях, и понимаем ваше беспокойство. ЦИК тщательно рассмотрит все полученные материалы. В течение 2-3 дней будут изучены все нарушения по избирательным участкам, включая активно обсуждаемый 13-й округ, и будут приняты решения в строгом соответствии с законом. Наш приоритет — вынести справедливые и обоснованные решения, чтобы сохранить доверие к избирательной системе и не допустить ущерба репутации государства», — резюмировал он и попросил граждан сохранять спокойствие и воздерживаться от поспешных выводов.