Еще один кандидат в депутаты ЖК отказался от участия в выборах

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отменила регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Бахтияра Бообекова по избирательному округу № 17.

По данным пресс-службы ЦИК, он обратился 15 ноября с заявлением об отказе от участия в выборах.

Центризбирком рассмотрел заявление и отменил регистрацию претендента.

Ранее избирательная комиссия рассмотрела ходатайство следственной службы ГУВД Чуйской области и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Бахтияра Бообекова. Его подозревают в подкупе избирателей по части 2 статьи 196 УК КР.

Выборы в ЖК состоятся 30 ноября.