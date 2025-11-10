Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел встречу с первым заместителем генерального секретаря СНГ Игорем Петришенко. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Стороны обсудили вопросы, связанные с досрочными выборами депутатов Жогорку Кенеша. Отмечено, что миссия наблюдателей СНГ аккредитована в качестве международных наблюдателей. Игорь Петришенко возглавляет миссию.

Фото кабмина. Адылбек Касымалиев встретился с главой миссии наблюдателей СНГ Игорем Петришенко

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что глава государства поставил задачу — обеспечить свободный, открытый и прозрачный избирательный процесс без какого-либо вмешательства.

«Кыргызстан пригласил широкое представительство международных наблюдателей. Особое значение придаем миссии СНГ и Межпарламентской Ассамблеи. Их присутствие для нас — символ доверия и партнерства», — сказал он.

Игорь Петришенко, в свою очередь, проинформировал о работе миссии по наблюдению за предстоящим голосованием.