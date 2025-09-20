Совет безопасности ООН принял решение восстановить санкции против Ирана

Совбез ООН принял решение восстановить санкции против Ирана, приостановленные после заключения ядерного соглашения 2015 года.

Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в нарушении ключевого соглашения, гарантирующего, что эта страна никогда не будет стремиться к созданию, приобретению или разработке ядерного оружия. Их поддержали еще шесть государств, включая США.

Китай, Пакистан и Россия проголосали за продление приостановки санкций.

Таким образом, санкции вновь начнут действовать 26 сентября, если Иран и европейские лидеры не придут к соглашению к этой дате.

«Исламская Республика Иран рассматривает это действие как вопиющее нарушение международного права и серьезный удар по продолжающимся дипломатическим усилиям. Вся полнота ответственности за последствия этого шага… лежит на Соединенных Штатах и трех европейских странах», — заявил МИД Ирана.

КНР и РФ объявили, что считают «возврат» санкций ООН против Ирана незаконным, не будут их соблюдать и продолжат вести дела с Ираном как обычно, несмотря на санкции ООН.