Власть

Ректор попросил — Камчыбек Ташиев сделал: в столичном вузе построили спортзал

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный зал в Кыргызском государственном университете культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что со дня основания вуза в 1967 году здесь не было собственного спортзала, а занятия по физкультуре проходили в отсутствие каких-либо условий.

Зимой ректор Тумонбай Колдошов обратился к Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь построить спортзал для университета. По его поручению за 3,5 месяца возведен современный спортивный объект.
