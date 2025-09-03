Великобритания ввела санкции против матери Рамзана Кадырова

Власти Великобритании объявили о введении санкций против российских чиновников и организаций, причастных к попыткам депортировать и подвергать идеологической обработке украинских детей. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

В британском санкционном списке — 11 пунктов, в числе прочих в него включена мать лидера Чечни Аймани Кадырова, которая возглавляет Фонд Ахмата Кадырова. Эта организация, по данным Британии, «организует программы «перевоспитания» для украинских детей и подростков, подвергая их милитаристской подготовке».

В санкции также включено «Движение первых» — российская государственная детская и молодежная организация, включающая милитаризированное подразделение под названием «Юнармия».